Por Redação O Sul | 23 de dezembro de 2020

O segundo lote com 25 controladores eletrônicos de velocidade entra em operação na segunda-feira (28) em Porto Alegre. Todos os equipamentos contam com a tecnologia OCR, que possibilita a leitura de placas e auxilia na segurança pública. O primeiro lote, com outros 25 aparelhos, entrou em funcionamento no final de novembro.

Dos 53 pontos previstos, 50 estarão com a instalação concluída agora. Para a entrega dos equipamentos nos três pontos que ficarão faltando, a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) aguarda a finalização de melhorias nas vias públicas. Segundo a prefeitura, a nova licitação resultou em uma economia de R$ 2,4 milhões ao ano em relação ao contrato anterior, e o número de vias monitoradas pelos equipamentos eletrônicos aumentou de 115 para 132.

Ainda conforme o Executivo municipal, os controladores auxiliam na redução de acidentes, já que são instalados em locais considerados de alto risco em razão do desrespeito aos limites de velocidade. Os equipamentos também fazem parte do cercamento eletrônico da cidade. Desde o início da operação de controle da segurança feita de forma integrada pelo Centro de Comando do Município e o Estado, o índice de furto de veículos diminuiu 66%.

“Conseguimos utilizar o mesmo equipamento para duas funções de extrema importância para a população. Além do auxílio à segurança, ele inibe o excesso de velocidade. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que um em cada três acidentes de trânsito no mundo é causado pela velocidade excessiva”, disse o diretor de Operações da EPTC, Paulo Ramires.

Confira aqui a localização dos controladores de velocidade em Porto Alegre.

