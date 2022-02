Porto Alegre Novos deques do Mercado Público de Porto Alegre são entregues à comunidade

1 de fevereiro de 2022

Os deques originais foram construídos em 2012. Sua manutenção ficou a cargo dos mercadeiros Foto: Giulian Serafim/PMPA Os deques originais foram construídos em 2012. Sua manutenção ficou a cargo dos mercadeiros. (Foto: Giulian Serafim / PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA

Os novos deques externos do Mercado Público de Porto Alegre foram entregues à comunidade. O espaço, agora mais bonito e revitalizado, apresenta uma proposta moderna que prioriza fatores como acessibilidade e higiene.

Na manhã desta terça-feira (1º), as instalações foram vistoriadas pelo prefeito em exercício, Ricardo Gomes, e pelos secretários Cezar Schirmer (Planejamento e Assuntos Estratégicos) e André Barbosa (Administração e Patrimônio).

Os deques originais foram construídos em 2012. Sua manutenção ficou a cargo dos mercadeiros, porém, com o passar do tempo, o vandalismo se tornou frequente no local. Por esse motivo, em 2021, um grupo de permissionários apresentou a proposta de revitalização, que foi aceita pela Prefeitura de Porto Alegre.

“O Largo Glênio Peres, espaço nobre da cidade, estava desvalorizado com o antigo deque. Essa reforma resgatou a beleza do Mercado Público, proporcionando um ambiente bonito e agradável para as pessoas”, diz o prefeito em exercício.

A modernização é uma iniciativa conjunta da prefeitura e de permissionários do Mercado Público. O poder público assumiu a retirada dos deques antigos e a posterior reativação do chafariz do largo. Coube aos mercadeiros o custeio da instalação das novas estruturas (projeto e execução da obra).

“Uma iniciativa meritória de pessoas empenhadas em dar a sua contribuição. Estamos trabalhando em diversas frentes e o resultado disso será um Mercado à altura das expectativas da população ainda no ano em que a Capital comemora os seus 250 anos”, afirma o secretário de Planejamento e Assuntos Estratégicos e coordenador do programa Centro+, Cezar Schirmer.

Mais moderno e atrativo

O investimento, de cerca de R$ 165 mil, foi dividido entre oito estabelecimentos: Padaria do Mercado; Restaurante Castelo; Restaurante Havana; Panamericano Café; Restaurante Metrô; Padaria Copacabana; Restaurante Pires e Lotérica Sulista. Os permissionários também conseguiram, junto à Coca-Cola Femsa, 80 jogos de mesas e cadeiras, que irão padronizar o mobiliário dos novos deques.

Assinado pelos arquitetos Leonardo Barden e Priscilla Reis e executado pela empresa Soares Rilho Construções e Engenharia, o projeto de revitalização dos deques promoveu acessibilidade e garantiu melhores condições de limpeza e manutenção, dois dos principais problemas enfrentados com as estruturas antigas.

“O novo ambiente proporcionará mais conforto aos nossos clientes a facilitará o nosso trabalho. Esperamos atrair novos fregueses, pessoas que não costumam consumir no Mercado Público”, diz Graziela Brasil, comerciante que integra o grupo dos permissionários que investiram na reforma.

Áreas de convivência

Visando garantir durabilidade ao novo ambiente, madeira foi substituída por 70 toneladas de concreto de alta resistência. Todos os deques contam com rampas de acesso e o piso recebeu a aplicação de resina antiderrapante de alta performance, dando a segurança necessária a usuários que possuam dificuldades de locomoção. Os ombrelones foram consertados, contando agora com novas lonas e estruturas de metal restauradas.

A principal mudança conceitual, no entanto, está na integração das áreas de convivência. No novo leiaute, o cercamento ocorre por meio de floreiras de concreto e cordas. Não há mais a separação antes existente na parte interna, o que possibilita o uso mais democrático dos espaços. Os trabalhos incluíram, ainda, a instalação de nova infraestrutura de tubulação, de nova fiação elétrica, de calhas entre os módulos dos toldos e de 28 novas luminárias.

