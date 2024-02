Rio Grande do Sul Novos desembargadores tomam posse no Tribunal de Justiça gaúcho

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2024

A cerimônia foi realizada no plenário da Justiça gaúcha. Foto: Eduardo Nichele/TJRS A cerimônia foi realizada no plenário da Justiça gaúcha. (Foto: Eduardo Nichele/TJRS) Foto: Eduardo Nichele/TJRS

Foram empossados 14 novos desembargadores em cerimônia realizada nessa terça-feira (30) no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS). A presidente da Corte, Iris Helena Medeiros Nogueira, parabenizou os empossados pela conquista. “Conhecendo as suas histórias de vida, tenho a convicção que ascendem a este Tribunal de Justiça magistradas e magistrados de ampla qualidade”, disse. Na quinta-feira (1º), Iris Helena transfere o cargo ao desembargador Alberto Delgado Neto, eleito no mês de dezembro para o próximo biênio à frente da Justiça gaúcha.

A magistrada destacou o fortalecimento do Poder Judiciário. “Estamos contando com a inestimável colaboração de vossas excelências, que agregarão sabedoria e experiência a esta Corte, na permanente construção de um Judiciário que nos orgulhamos de pertencer, que não se intimida e tampouco se imobiliza diante dos desafios que se apresentam, planeja, inova e toma as decisões necessárias para melhor cumprir sua função.”

Durante o seu pronunciamento, falando em nome da Corte, o desembargador Luiz Augusto Guimarães de Souza desejou aos empossados uma profícua e fecunda jurisdição. “Sempre busquem, agora como juízes de segunda instância, com muita humildade e espírito público, a defesa do interesse público, dando a cada um o que é seu, fazendo cumprir a lei e, assim, nessa mesma medida, realizar justiça. Sejam todos muito bem-vindos ao Tribunal de Justiça”, disse ele.

O desembargador Sylvio José Costa da Silva Tavares discursou em nome dos empossados. Parafraseando Santo Agostinho, ele afirmou que “onde fracassa a Justiça, não existe sociedade”. Também mencionou o filósofo Platão, dizendo que “todo aquele que pratica a Justiça está eticamente são e quem a fere está doente”.

Segundo ele, “o termo Justiça converteu-se em palavra-chave de declarações de sistemas políticos e econômicos, programas sociais e movimentos culturais. Nesse compasso, a Justiça é um sentimento primário, o conceito de um comportamento ético que se encontra presente em todas as culturas, mas cuja extensão e corretas aplicações variam de povo a povo e de época a época”.

Empossados

Assumiram na Corte os desembargadores Sylvio José Costa da Silva Tavares, Mauro Caum Gonçalves, Clóvis Moacyr Mattana Ramos, Sandro Silva Sanchotene, Eugênio Couto Terra, Fernando Carlos Tomasi Diniz, José Juiz John dos Santos, David Medina da Silva, Leandro Raul Klippel, Edson Jorge Cechet e Murilo Magalhães Castro Filho, e as Desembargadoras Fabiana Azevedo da Cunha Barth, Fabiana Zilles e Carla Patrícia Boeschetti Marcon.

