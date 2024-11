Porto Alegre Novos equipamentos qualificam o atendimento da Casa de Saúde Menino Jesus de Praga, em Porto Alegre; saiba como ajudar

Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Grupo de jornalistas conheceu as instalações e equipamentos da instituição durante o evento Café com Saúde Foto: Nathália Ely/DW Comunicação Grupo de jornalistas conheceu as instalações e equipamentos da instituição durante o evento Café com Saúde. (Foto: Nathália Ely/DW Comunicação) Foto: Nathália Ely/DW Comunicação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Modernização nos serviços, com qualificação tecnológica, incluindo a aquisição de novos equipamentos, além do recebimento da primeira ambulância, foram algumas das ações que contribuíram para o desenvolvimento das atividades prestadas pela Casa de Saúde Menino Jesus de Praga neste ano.

Localizada na rua Nelson Zang, 420, no bairro Intercap, em Porto Alegre, a instituição sem fins lucrativos completou 40 anos em 2024. Segundo o diretor-executivo do local, Arno Duarte, o recorde de acolhimentos de forma simultânea foi um dos destaques deste ano. “Chegamos a ter 60 pacientes. O número mais alto ao longo da história havia sido 44”, afirmou.

O gestor também ressaltou a implementação de novas tecnologias: “O monitoramento contínuo e remoto dos sinais vitais, de uma forma centralizada, fornece ferramentas mais adequadas para a equipe da assistência e traz benefícios diretos para os acolhidos”.

Ao todo, 53 crianças e adultos com problemas neurológicos e motores de baixa, média e alta complexidade recebem habilitação e reabilitação em saúde 24 horas por dia na instituição. Esses acolhidos necessitam diariamente de cuidados especiais com profissionais de diferentes áreas, como enfermagem, fonoaudiologia, fisioterapia (motora, respiratória e aquática), terapia ocupacional, nutrição, pedagogia e psicologia. A Casa de Saúde Menino Jesus de Praga também conta com o atendimento de profissionais médicos intensivistas, pediatras, neurologistas e de clínica geral, além de atendimento odontológico especializado.

A Casa modernizou a infraestrutura tecnológica ao adquirir 18 monitores de sinais vitais de última geração e receber, como doação da Instramed, uma Central de Monitorização remota.

Este ano também ficou marcado pelo recebimento da primeira ambulância. O veículo híbrido é adaptado com tecnologia e equipamentos necessários para o transporte seguro dos pacientes. Flexível, o furgão pode ser utilizado tanto com maca quanto para o transporte de até três cadeirantes com seus respectivos acompanhantes.

As atividades da instituição foram apresentadas durante o evento Café com Saúde, realizado na terça-feira (19) com a presença de jornalistas.

Apoio financeiro e voluntário

Para sustentar esse trabalho, a entidade conta com o suporte de governos, que não cobre todos os custos. Por isso, necessita de contribuições que vêm de diferentes maneiras, como pela doação por meio do Imposto de Renda para o Funcriança no link https://doacoes.prefeitura.poa.br/projeto/1859 ou sendo um Amigo da Casa, contribuindo recorrentemente ou de forma única – saiba como no site https://amigosdacasa.org.br/ser-doador.

Em 2023, a instituição mudou o tradicional brechó para o Bazar Amigos da Casa. O case “Bazar Amigos da Casa: A Experiência do Varejo como Estratégia de Sustentabilidade” venceu o Top de Marketing 2024 da ADVB/RS, nas categorias de trade marketing e iniciativas empreendedoras.

Além das doações financeiras, é possível contribuir com o seu tempo, tornando-se voluntário da Casa, ajudando no dia a dia. Para manifestar interesse, envie um e-mail para voluntariado@casadomenino.org.br.

Casa Experience 2024

No dia 3 de dezembro, será realizado o Casa Experience 2024, um evento gratuito, repleto de atividades imersivas e interativas para quem deseja conhecer mais sobre saúde, inovação e impacto social das atividades da Casa Menino Jesus de Praga. O evento faz parte do movimento global Dia de Doar. Mais informações podem ser obtidas na plataforma Sympla.

Projetos para o próximo biênio

Em busca do aprimoramento no trabalho, um dos projetos para 2025 é a implementação do SOUL MV, o melhor sistema de gestão hospitalar do Brasil. Também serão realizadas a captura e armazenamento de dados de ventiladores mecânicos, bombas de infusão de dietas e exames laboratoriais, a implantação do sistema MUNAI para identificação de deterioração clínica com inteligência artificial e do NOHARM, auxiliando a Farmácia Clínica na tomada de decisão com I.A.

A Casa do Futuro é a meta de 2026. Em uma parceria com o Hospital Moinhos de Vento e Seferin Arquitetos da Saúde, a instituição passará por obras para adequação e ampliação dos espaços para nível hospitalar, tornando a Casa o primeiro centro de tratamento de PCDs (Pessoas com Deficiência) com problemas neurológicos de alta complexidade da América Latina.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/novos-equipamentos-qualificam-o-atendimento-da-casa-de-saude-menino-jesus-de-praga-em-porto-alegre-saiba-como-ajudar/

Novos equipamentos qualificam o atendimento da Casa de Saúde Menino Jesus de Praga, em Porto Alegre; saiba como ajudar

2024-11-20