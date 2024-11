Política Ao lado de Xi Jinping, Lula cita guerras e diz que a China e o Brasil colocam “paz e diálogo” em primeiro lugar

Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2024

Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) citou nesta quarta-feira (20) conflitos, como a guerra na Ucrânia, e afirmou que Brasil e China colocam a “paz e o diálogo” em primeiro lugar nas suas relações internacionais.

O petista deu as declarações ao lado do presidente chinês, Xi Jinping, com quem Lula se reuniu no Palácio da Alvorada nesta quarta.

“Defendemos reforma da governança global e um sistema internacional mais justo, equitativo e ambientalmente sustentável. China e Brasil colocam a paz e o diálogo em primeiro lugar”, afirmou o petista.

Presidente do país que é o maior parceiro comercial do Brasil, Xi Jinping realiza uma visita de Estado em Brasília, depois de participar de reuniões do G20 no Rio de Janeiro.

