Rio Grande do Sul Novos investimentos vão oferecer melhor qualidade aos visitantes do Parque do Caracol, em Canela

Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











As intervenções incluem um novo Mirante da Cascata. (Foto: Divulgação Grupo Iter)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governador Eduardo Leite esteve reunido, na tarde dessa quinta-feira (17), com a diretoria do Grupo Iter, na sede da empresa no Rio de Janeiro, para conhecer os projetos de novos investimentos no Parque do Caracol, em Canela, na serra gaúcha. A concessionária, que há dois anos administra o espaço, já investiu R$ 8 milhões em melhorias e fará agora um aporte de R$ 32 milhões para implantação de novas atrações em 2025. Até 2028, está prevista uma segunda fase de investimentos de R$ 60 milhões.

As intervenções incluem um renovado Mirante da Cascata, um bistrô, uma plataforma suspensa sobre o cânion, a reabertura da Trilha Elevada da Perna Bamba e um novo Deck do Moinho. O Parque do Caracol ainda ganhará um salto de pêndulo, com queda livre de 100 metros, e as áreas de churrasqueiras serão revitalizadas.

“Os novos investimentos confirmam o acerto da concessão para oferecer melhor qualidade aos visitantes do Parque do Caracol. Essa modernização representa um marco no turismo sustentável e na conservação ambiental no Rio Grande do Sul, reforçando a confiança do Grupo Inter na recuperação do Estado que estamos liderando com o Plano Rio Grande. Além de proporcionar uma experiência aprimorada e segura, vai fortalecer o turismo regional e garantir a proteção do ecossistema local, unindo esforços do governo e da iniciativa privada para o desenvolvimento sustentável”, afirmou o governador.

No encontro, foram apresentados detalhes dos projetos e o cronograma dos trabalhos. Para permitir a realização das obras com segurança e maior agilidade, o parque ficará fechado a partir da próxima segunda-feira (21) até 31 de março de 2025. A inauguração oficial das novidades está prevista para 30 de abril. Além das novidades no Caracol, também foram apresentados planos de melhorias no Parque do Tainhas, no nordeste gaúcho, que integra a concessão vencida pelo consórcio.

“O Rio Grande do Sul sempre teve essa joia bruta que agora estamos muito felizes em ajudar a lapidar. E só estamos conseguindo realizar esses investimentos pela parceria e suporte total das equipes do governo. É um grande orgulho fazer parte dessa transformação”, afirmou o CEO do Grupo Iter, Sandro Fernandes.

A decisão pelo fechamento temporário foi tomada após reuniões com a Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e a Comissão de Fiscalização do Contrato de Concessão, que avaliaram a necessidade de garantir a segurança e acelerar o ritmo das obras sem prejuízos aos frequentadores.

O intervalo escolhido para a realização das obras coincide com o período de melhores condições climáticas na primavera e no verão, permitindo a execução mais eficiente das intervenções. O cronograma também foi definido para que o parque esteja pronto antes da Páscoa e da alta temporada de inverno, garantindo que moradores e turistas possam desfrutar das novas instalações nessas épocas de maior procura.

Além disso, a comissão de fiscalização realiza reuniões semanais com a concessionária para acompanhar de perto o andamento das ações previstas no contrato e assegurar que o cronograma seja cumprido.

Melhoria de serviços e preservação ambiental

O contrato de concessão dos parques do Caracol e Tainhas foi assinado em 3 de novembro de 2022. O consórcio venceu o leilão realizado em agosto daquele ano, com oferta de R$ 150 milhões em outorga fixa – um ágio de 5.341% em relação ao valor inicial, repassado integralmente ao Tesouro do Estado. A concessão, estruturada com o apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), visa à qualificação da infraestrutura e dos serviços oferecidos aos visitantes, promovendo o turismo sustentável e a preservação ambiental nas áreas de conservação.

Entre as inovações já implementadas no Parque do Caracol, o destaque é o Passaporte na Trilha Perfeita. A iniciativa orienta os visitantes pelos principais pontos do parque, promovendo a interação com locais como o Observatório Panorâmico, o Mirante Cascata do Caracol, o Mirante do Moinho e o Centro Histórico e Ambiental. Cada ponto visitado é carimbado no passaporte, e ao completar o percurso, o visitante recebe um brinde especial.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/novos-investimentos-vao-oferecer-melhor-qualidade-aos-visitantes-do-parque-do-caracol-em-canela/

Novos investimentos vão oferecer melhor qualidade aos visitantes do Parque do Caracol, em Canela

2024-10-17