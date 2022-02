Rio Grande do Sul Novos lotes de vacinas contra covid chegam às cidades gaúchas nesta segunda e terça-feira

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2022

As vacinas da Coronavac, que podem ser aplicadas em crianças de 6 a 11 anos sem doença imunosupressora, serão distribuídas para equalizar os estoques. Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini São quase 500 mil unidades de imunizantes pediátricos e ampolas para injeção de reforço em adultos. (Foto: Cristine Rochol/Arquivo PMPA) Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

Nesta segunda-feira (7), a Secretaria Estadual da Saúde (SES) distribui quase 190 mil doses de vacinas pediátricas contra covid para todos os 497 municípios gaúchos. Os imunizantes são da Pfizer e Coronavac. Também serão repassadas, na terça, mais de 303 mil unidades do fármaco de Oxford-Astrazeneca para reforço junto ao público adulto.

Ou seja: são mais quase 500 mil novas doses repassadas em menos de 48 horas. A logística e outros detalhes da remessa haviam sido definidos no final da semana passada, durante reunião entre representantes da pasta e das prefeituras, por meio do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul.

Todos os municípios receberão doses da Pfizer pediátrica, que podem ser administradas em crianças de 5 a 11 anos e com baixa imunidade.

O lote de Coronavac, aplicável na faixa de 6 a 11 anos para a gurizada sem doenças imunosupressoras, tem por objetivo equalizar os estoques locais, de forma que todos terão recebido ao menos 75% do quantitativo suficiente para todos seus respectivos pequenos cidadãos nesse grupo etário.

Já as ampolas para reforço da Astrazeneca serão distribuídas conforme demanda de cada município, levando-se em consideração a data de validade em 31 de março.

Imunizante da Janssen

O Rio Grande do Sul também recebeu 323.500 doses da Janssen, que se diferencia das demais em uso no País pelo fato de ser ministrada com apenas uma dose para o ciclo vacinal básico. Os frascos ficarão reservados na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos, em Porto Alegre, para envio posterior.

