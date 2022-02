Grêmio Grêmio vence o Guarany de Bagé por 2 a 0 e assume a liderança do Campeonato Gaúcho

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2022

Janderson foi o autor do primeiro gol do Tricolor. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Jogando em casa na noite deste domingo (6), o Grêmio bateu o Guarany de Bagé por 2 a 0, pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho. Os gols foram marcados por Janderson e Diego Souza. Com o resultado, o Tricolor assumiu a liderança do torneio, com 10 pontos. O próximo compromisso da equipe sob o comando de Vagner Mancini é contra o Aimoré, na quarta-feira (9).

Já o Guarany ainda não pontou e está na lanterna. São quatro derrotas para a equipe de Bagé, com apenas um gol marcado e oito contra.

A novidade na equipe de Porto Alegre foi a estreia do meia argentino Benítez, que não tinha sido regularizado a tempo na rodada passada. Ele entrou ainda no primeiro tempo no lugar de Campaz (em substituição ao colombiano Campaz, que sentiu o joelho direito após um choque na partida) e teve boa atuação, incluindo participação no segundo gol.

O jogo

A partida recém havia começado quando o Grêmio abriu o placar. Aos 2 minutos, após um lançamento longo de Thiago Santos, Janderson aproveitou um erro da zaga do Guarany, acreditou e marcou seu primeiro gol com a camisa gremista.

A vantagem deu tranquilidade ao Tricolor, já que a equipe de Bagé desde o início se posicionou bastante recuada e tentando explorar bolas longas e faltas sofridas. O time alvirrubro teve poucas oportunidades para contra-atacar, mas também não ofereceu muitas chances ao Grêmio para ampliar o placar.

Lucas Silva acertou a trave em chute de fora da área aos 20 minutos, mas foi só isso na primeira etapa. No final do primeiro tempo, o jogo ficou mais físico. As faltas geraram a saída de Campaz, que não aguentou dores no joelho direito e antecipou a estreia de Benítez.

O Guarany se soltou um pouco mais na segunda etapa, mas continuou rondando a área gremista apenas em cobranças de faltas. O Grêmio teve dificuldades de criar. O estreante Benítez melhorou na etapa final. E, quando Mancini mudou a dupla de volantes, colocando Fernando Henrique e VIllasanti, o time destravou.

Na jogada do segundo gol, aos 14 minutos, Fernando Henrique atacou o espaço vazio, recebeu de Benítez e deixou Diego Souza de frente para a meta rival – o centroavante tocou na saída do goleiro para ampliar.

O Tricolor a partir de então passou a criar mais e teve várias oportunidades. O Guarany só assustou em chute aos 48 minutos, quando Roger Bastos obrigou Gabriel a trabalhar, em um dos poucos momentos em que o goleiro gremista foi acionado.

Os dois times voltam a campo na próxima quarta-feira (9), pela 5ª rodada. Às 20h30, o Grêmio visita o Aimoré, no Cristo Rei, em São Leopoldo. O Guarany recebe o Caxias, às 21h30, no Estrela D’Alva, em Bagé.

Ficha técnica

– Grêmio: Gabriel Grando; Orejuela, Pedro Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Thiago Santos (Villasanti, aos 13’/2°T), Lucas Silva (Fernando Henrique, aos 13’/2°T) e Campaz (Benitez, aos 31’/1°T); Janderson (Gabriel Silva, aos 38’/2°T), Diego Souza e Ferreira. Técnico: Vágner Mancini.

– Guarany de Bagé: Otávio; Wagner Freitas, Diego Macedo e Léo Kanu; Raphinha, Vavá, David Cunha, Rafael Carrilho (Robert William, aos 29’/2°T) e Lucas Hulk (Marcos Paulo, aos 20’/2°T); Jarro Pedroso (Roger Bastos, aos 29’/2°T) e Wallan Luan (Leandro Canhoto, aos 0’/2°T). Técnico: Cristian de Souza.

