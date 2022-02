Inter Com derrota no fim de semana, Inter cai do primeiro para o quarto lugar na tabela do Gauchão

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2022

Colorado receberá o Novo Hamburgo em casa na quarta-feira. (Foto: Eduardo Schemes/Internacional)

Primeiro revés do Inter sob o comando do uruguaio Alexander Medina, a derrota de 3 a 1 para o Ypiranga em Erechim no sábado (6) não custou ao Inter apenas a liderança do Campeonato Gaúcho. O Colorado (sete pontos) acabou despencando para o quarto lugar, com os desdobramentos da quarta rodada do torneio, que tem agora o Grêmio (dez pontos) no topo da tabela.

A equipe anfitriã abriu o placar no estádio Colosso da Lagoa, com um chute de Lorran à distância, minutos após o colorado Edenilson desperdiçar cobrança de pênalti (batedor oficial da equipe, ele só havia cometido esse erro uma vez, contra quase 20 acertos). Antes do fim do primeiro tempo, o zagueiro Bruno Méndez marcou para os visitantes.

Já no segundo tempo, Erick marcou duas vezes e decretou a vitória do Ypiranga. O resultado acabou motivando questionamentos ao treinador e à direção do Inter sobre a qualidade do atual elenco para desafios maiores. Mesmo respaldando os atletas, o clube admitiu a necessidade de reforços para determinadas posições e garantiu que eles estão a caminho.

Próximo confronto

Menos de 24 horas após o duelo em Erechim, neste domingo (6) o grupo do Inter se reapresentou para iniciar os preparativos de seu próximo compromisso no Gauchão. O adversário da vez é o Novo Hamburgo, em jogo marcado para as 21h30min de quarta-feira (9) no estádio Beira-Rio, pela quinta rodada.

A delegação colorada desembarcou em Porto Alegre na madrugada. Já pela manhã, os atletas que atuaram na partida foram submetidos a exercícios físicos e regenerativos na academia do centro de treinamentos do complexo Parque Gigante, antes de irem ao gramado para um trabalho mais leve.

Enquanto isso, o restante do elenco participou – também em campo – de um trabalho de força com foco no aspecto físico, seguido por treinos técnicos com bola, sob o comando do treinador uruguaio Alexander Medina. O grupo retorna aos trabalhos nesta segunda-feira (7).

Brasileirão

Com a definição da tabela da Série A do Campeonato Brasileiro de 2022 pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), agora já se sabe quando o Inter entrará em campo nesta edição do torneio e quem serão os seus adversários nas 38 rodadas, entre os dias 9 de abril e 13 de novembro. Vale lembrar que a Copa do Mundo começará uma semana depois.

A estreia colorada será diante fora de casa, contra o Atlético-MG (atual campeão), entre os dias 9 e 11 de abril – a data ainda depende de confirmação. Em seguida, a equipe gaúcha recebe o Fortaleza-CE e depois encara o Fluminense no Rio de Janeiro. Confira a tabela do primeiro turno:

– 1ª rodada (9, 10 ou 11/4): Atlético-MG x Inter;

– 2ª rodada (16, 17 ou 18/4): Intern x Fortaleza;

– 3ª rodada (23, 24 ou 25/4): Fluminense x Inter;

– 4ª rodada (30/4, 1º ou 2/5): Inter x Avaí;

– 5ª rodada (7, 8 ou 9/5): Juventude x Inter;

– 6ª rodada (14, 15 ou 16/5): Inter x Corinthians;

– 7ª rodada (21, 22 ou 23/5): Cuiabá x Inter;

– 8ª rodada (28, 29 ou 30/5): Inter x Atlético-GO;

– 9ª rodada (4, 5 ou 6/6): Bragantino x Inter;

– 10ª rodada (8 ou 9/6): Santos x Inter;

– 11ª rodada (11, 12 ou 13/6): Inter x Flamengo;

– 12ª rodada (15 ou 16/6): Goiás x Inter;

– 13ª rodada (18, 19 ou 20/6): Inter x Botafogo;

– 14ª rodada (25, 26 ou 27/6): Inter x Coritiba;

– 15ª rodada (2, 3 ou 4/7): Ceará x Inter;

– 16ª rodada (9, 10 ou 11/7): Inter x América-MG;

– 17ª rodada (16, 17 ou 18/7): Athletico-PR x Inter;

– 18ª rodada (20 ou 21/7): Inter x São Paulo;

– 19ª rodada (23, 24 ou 25/7): Palmeiras x Inter.

