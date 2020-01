Rio Grande do Sul Novos pontos ganham rampas e esteiras de acesso à praia em Imbé

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2020

Rampa e esteira de acesso a praia. Foto: Ivan de Andrade/Divulgação Rampa e esteira de acesso a praia. (Foto: Ivan de Andrade/Divulgação) Foto: Ivan de Andrade/Divulgação

A prefeitura de Imbé, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação e da Subprefeitura de Mariluz, fez novas rampas e esteiras de acessos à praia: no Centro, junto à rua Bento Gonçalves e no balneário Ipiranga, na rua Quartzo. As esteiras são instaladas e retiradas diariamente, ficando disponíveis para uso da comunidade em horário de maior movimento nas praias. O objetivo, conforme o prefeito em exercício Ique Vedovato, é evitar o vandalismo, como já ocorreu em outros anos. “Optamos por não deixar mais de forma permanente pois houveram casos de furtos e depredações das esteiras”, explica Ique.

O trabalho é supervisionado pela SEMMAPA (Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Pesca, Proteção Animal e Agricultura). No total são 10 esteiras, em diversos pontos dos balneários da cidade. De acordo com Ique, nos próximos dias Mariluz ganhará uma nova esteira, na avenida Academia Riograndense de Letras.

As esteiras têm como objetivo facilitar o acesso de pessoas à orla, especialmente idosos e deficientes. Estas ações fazem parte do plano de manejo de dunas, licenciado pela Fepam (Fundação Estadual de Proteção Ambiental).

