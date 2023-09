Rio Grande do Sul Governo do Rio Grande do Sul emite alerta para novos temporais no Estado nesta semana

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2023

Temporais castigaram o Rio Grande do Sul no início deste mês Foto: Freepik Temporais castigaram o Rio Grande do Sul no início deste mês. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Sala de Situação do governo do Rio Grande do Sul, coordenada pela Defesa Civil e pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura, emitiu nesta segunda-feira (11) um alerta para altos volumes de chuva e novos temporais no Estado nos próximos dias, sobretudo na Metade Sul.

O aviso aponta que, ao longo desta semana, há risco de tempo severo em grande parte das regiões, principalmente no Sul, Campanha, Oeste, Centro, Sudeste, Leste e Noroeste. Além disso, o risco é alto para queda de granizo, descargas elétricas e vento forte.

Nos próximos dias, uma área de baixa pressão atmosférica atuará sobre o Estado e vai se intensificar com o fluxo de umidade da Amazônia e com a aproximação de uma frente fria. Nos primeiros dias de setembro, os volumes de chuva ocorridos já superaram a média histórica na maior parte do Rio Grande do Sul.

A meteorologista Cátia Valente disse que a precipitação volumosa acontece em função dessa combinação de sistemas com reforço do fenômeno climático El Niño. “Nesta época do ano, é normal as chuvas começarem a ter maior frequência e intensidade por causa do fluxo de umidade que vem do Norte do Brasil, trazido em altitude pelos ventos. Associado a isso, temos a influência do fenômeno El Niño e, como um fator adicional, as águas do oceano Atlântico quentes que alimentam ainda mais os sistemas meteorológicos. Tudo isso potencializa frentes frias, baixas pressões e ciclones extratropicais”, explicou.

Previsão para a semana

Nesta segunda e terça-feira (12), há risco de tempo severo na Metade Sul, com chuva forte e temporais. Os volumes de chuva ficam em torno de 40 milímetros/dia a 80 milímetros/dia, chegando a 100 milímetros/dia em alguns pontos da região.

Na quarta-feira (13), as instabilidades se espalham pela maioria das regiões, com novo risco de temporais isolados. As chuvas volumosas persistem na Metade Sul e se espalham também para a região dos Vales e Leste.

Na Metade Sul e no Centro, os acumulados variam entre 50 milímetros/dia e 80 milímetros/dia, chegando pontualmente aos 150 milímetros/dia na Campanha e no Sul. Na Metade Norte, variam entre 20 milímetros/dia e 30 milímetros/dia e pontualmente aos 50 milímetros/dia nos Vales e Leste.

Na quinta-feira (14), permanecem as condições para chuva moderada a forte com vento, sobretudo na Metade Sul e nas regiões dos Vales, Noroeste, Norte, Leste e Nordeste. Ao longo do dia, os volumes acumulados devem ficar entre 20 milímetros/dia e 50 milímetros/dia nas regiões dos Vales, Leste e Nordeste, chegando aos 90 milímetros/dia no extremo Nordeste, nos Campos de Cima da Serra e no Litoral Norte. Além disso, não são descartados transtornos associados aos temporais isolados e aos elevados acumulados.

Na sexta-feira (15), o fluxo de umidade do oceano mantém as chuvas persistentes nas regiões Leste e Nordeste entre a madrugada e a manhã.

2023-09-11