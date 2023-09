Rio Grande do Sul Impactos do aumento do piso regional na economia gaúcha são debatidos em audiência pública na Assembleia Legislativa

11 de setembro de 2023

Governo encaminhou à Assembleia Legislativa o projeto de lei que prevê reajuste de 9% no piso regional.

Os impactos do aumento do piso regional na economia gaúcha serão tema de uma audiência pública promovida pela Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e do Turismo da Assembleia Legislativa nesta quarta-feira (13), às 11h.

O encontro foi proposto pelo deputado estadual Professor Claudio Branchieri (Podemos). No requerimento apresentado à comissão, o parlamentar sustenta que a fixação do piso regional impacta diretamente na economia do Estado, salientando a importância da discussão junto às entidades de representação de classe.

O salário mínimo regional incide sobre a remuneração de categorias que não têm reajuste definido por convenções ou acordos coletivos. Em junho, o governador Eduardo Leite encaminhou à Assembleia Legislativa o projeto de lei que prevê reajuste de 9% no piso regional. Se a proposta for aprovada, aumentará de R$ 1.443,94 para R$ 1.573,89 o valor do piso regional na primeira faixa salarial.

