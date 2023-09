Para viabilizar o andamento dos processos, a presidente da Corte, ministra Rosa Weber, marcou sessões extras do plenário do STF para as manhãs de quarta (13) e quinta-feira (14).

Estão na pauta do tribunal quatro ações penais que podem levar à condenação ou absolvição dos réus. Os ministros avaliarão as condutas individualmente, ou seja, levarão em conta as circunstâncias de cada caso e, no fim, decidirão se houve crimes e qual o grau de participação de cada um nos delitos.