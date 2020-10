Geral Novos trechos de faixas exclusivas ampliam a priorização do transporte coletivo na capital

Por Redação O Sul | 23 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Traçado na avenida Azenha facilita deslocamento de 49 linhas de ônibus e lotação. Foto: Alex Rocha/PMPA Traçado na avenida Azenha facilita deslocamento de 49 linhas de ônibus e lotação. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informa o início da operação da faixa exclusiva da Azenha e da sinalização do próximo trecho, nos bairros Auxiliadora e Moinhos de Vento, para a priorização do transporte coletivo de Porto Alegre. A medida vai ampliar para 35.750 metros de faixas azuis, de uso exclusivo do transporte público nos horários de pico, que, junto aos 56,3 quilômetros de corredores de ônibus, contribuem para a regularidade das operações e mais agilidade nas viagens na Capital.

No sentido Centro-bairro da avenida Azenha, entra em operação, nesta sexta-feira, 23, o novo traçado de 750 metros desde a praça Piratini até os cruzamentos da praça Princesa Isabel com a Av. Oscar Pereira. A implantação prioriza o deslocamento de 49 linhas de ônibus e lotação em uma região de comércio com intensa circulação de pedestres e usuários do transporte coletivo. Para garantir mais segurança na circulação, todas as travessias de pedestres foram reorganizadas, com inclusão de acessibilidade e mais sete novas faixas de segurança, sendo três semaforizadas. Uma nova programação semafórica e o redesenho da sinalização, com utilização do urbanismo tático, valorizam os espaços para os cidadãos.

Para a melhor fluidez dos veículos e organização das áreas reservadas aos pedestres, foi proibida a conversão à esquerda na praça Princesa Isabel para motoristas que trafegam pela pista da direita da Azenha. Com a nova organização do cruzamento, todos os usuários do trecho ganham tempo em seus deslocamentos e são atendidos os pedidos de travessias para a prevenção de acidentes.

No bairro Auxiliadora, um trajeto de 2.400 metros está em implantação na av. Plínio Brasil Milano, sentido bairro-Centro, a partir da esquina da rua Carlos von Koseritz, com início de operação previsto para novembro. A faixa exclusiva segue por toda a rua 24 de Outubro, no Moinhos de Vento, até a Praça Júlio de Castilhos, próximo à rua Ramiro Barcelos, e vai agilizar o deslocamento de 17 linhas de ônibus e lotação. A entrega vai resultar em 16.950 metros de trechos de faixas exclusivas implantados em 2020, que representam 108% do total implantado desde 1977 até 2016 (15.700 m).

Uma ciclovia unidirecional de 1.400 metros será contemplada desde o início do trecho até o Parque Moinhos de Vento. Os usuários poderão fazer seus deslocamentos com segurança através da ligação com a malha cicloviária da av. Goethe, das ruas Vasco da Gama, Mariante e Silva Só até chegar à av. Ipiranga, para acessar as universidades (UFRGS e PUCRS) ou a Orla do Guaíba.

Os projetos possuem o conceito de Ruas Completas, que busca soluções de desenho urbano para oferecer uma experiência mais segura e democrática para todos. Através do redesenho da sinalização horizontal, com demarcação de ilhas por meio de urbanismo tático e redução da distância na transposição das vias, é possível priorizar os usuários da mobilidade ativa ao valorizar a segurança e reduzir a acidentalidade nos trechos.

A redivisão das faixas de rodagem, sem redução de capacidade de veículos, também contribui para tornar mais eficiente o uso do espaço urbano.

O trecho demarcado com a faixa azul contínua poderá ser usado somente pelos coletivos, seletivos ou táxis entre 6h e 9h e das 16h às 20h, de segunda a sexta-feira. Fora do horário de pico, estará disponível para os demais veículos. A EPTC informa que é permitido acessar a faixa exclusiva do ônibus para realizar uma conversão na quadra seguinte ou para acesso a garagens e estabelecimentos, desde que devidamente sinalizado com o uso de seta (pisca-pisca), como em toda e qualquer mudança de faixa.

Os locais terão um período de acompanhamento e orientação aos motoristas. Haverá reforço nas ações educativas, com a presença de agentes de fiscalização de trânsito para instruir sobre o uso adequado do espaço.

Priorização – As medidas de priorização do transporte coletivo contribuem para a regularidade das operações e mais agilidade nas viagens, o que auxilia na diminuição do tempo de deslocamento dos usuários. Isso atrai novos passageiros, pois melhora a qualidade do serviço. Com viagens mais rápidas, sem congestionamento, também é possível economizar combustível.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral