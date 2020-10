Geral Transporte coletivo de Porto Alegre terá aumento de 1.200 viagens e ampliação do horário noturno

Por Redação O Sul | 23 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O aumento será escalonado e representa 15% da oferta atual. Foto: Luciano Lanes/PMPA O aumento será escalonado e representa 15% da oferta atual. (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Prefeitura de Porto Alegre informa que, na próxima semana, a oferta de transporte coletivo terá mais ampliação com cerca de 1.200 viagens, o que representa 15% da oferta atual. O aumento será escalonado, em lotes, que serão informados no decorrer da semana, com a atualização das tabelas horárias.

A equipe técnica trabalha na análise minuciosa dos dados sobre demanda e oferta. Serão reativados alguns horários do entre pico que estavam suspensos, além de ampliada a operação com último horário de saída do Centro às 22h e reforçados os picos de manhã e tarde para acompanhar a abertura gradual dos serviços da cidade. O usuário pode consultar a tabela horária atualizada das linhas de transporte coletivo no site da EPTC. A localização em tempo real dos ônibus está disponível na função GPS do aplicativo TRI.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral