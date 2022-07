Economia Nubank atinge um milhão de clientes em criptomoedas

Por Redação O Sul | 26 de julho de 2022

O banco digital começou a oferecer o serviço de compra de criptoativos há três semanas. (Foto: Divulgação)

O Nubank informou ter alcançado a marca de 1 milhão de clientes na compra de criptomoedas no Brasil. O anúncio foi feito menos de três semanas após a experiência, anunciada na primeira semana de maio, ser disponibilizada para toda a base de usuários no país no fim de junho.

O líder da área de criptomoedas do Nubank, Thomaz Fortes, comemorou a conquista da plataforma.

“Essa extraordinária conquista de 1 milhão de clientes no mundo cripto em tão pouco tempo mostra que estamos no caminho certo, bem posicionados e em linha com nosso propósito de democratizar as criptomoedas e proporcionar ao cliente acesso a novas oportunidades financeiras”, disse Fortes no comunicado.

Atualmente com a oferta de Bitcoin e Ethereum — as criptomoedas mais populares –, o Nubank Cripto é caracterizado pela simplicidade e segurança para que os clientes comprem, mantenham e vendam moedas digitais por meio do app, com poucos cliques, sem a necessidade de abrir novas contas ou transferir dinheiro de uma outra instituição.

A proposta é democratizar e inserir o acesso a criptoativos na rotina diária dos clientes que navegam pelo ecossistema do Nubank. Além disso, a experiência, que permite aplicações a partir de R$ 1 faz parte da jornada de sempre proporcionar mais aprendizados financeiros.

“O Nubank tem na eliminação da complexidade uma proposta de valor que permeia todos os nossos produtos. Com criptoativos, isso se torna ainda mais relevante pelo fato de ser um mercado com sistemas complexos, que dificultam a adesão de pessoas interessadas em dar os primeiros passos”, ressaltou o líder da área de cripto do Nubank.

O produto é operacionalizado em parceria com a Paxos, especializada em infraestrutura de blockchain, que atua como provedora de liquidez e realiza a custódia das criptomoedas.

Outros bancos

Não é só o “roxinho” que está de olho no mercado de criptomoedas. A XP Inc informou que pretende abrir sua plataforma de negociação de bitcoin e ethereum até agosto, além dos planos de ampliar o portfólio até o final do ano.

Quem também oferece a transação é o braço financeiro do Mercado Livre, o Mercado Pago. Em dezembro do ano passado, a plataforma estreou a funcionalidade de compra e venda de criptomoedas por meio de seu aplicativo.

A carteira digital da 99 é outra que disponibiliza aos seus clientes transações de bitcoin desde outubro de 2021. A empresa anunciou um aumento nas moedas disponíveis para negociações. Além do bitcoin, são ofertadas ethereum (ETH), USD coin (USDC), solana (SOL) e decentraland (MANA).

