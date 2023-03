Tecnologia Nubank proíbe print e gravação de tela nos celulares

Por Redação O Sul | 26 de março de 2023

O Nubank decidiu bloquear a captura da tela para "oferecer mais proteção" para contas. (Foto: Reprodução/Nubank)

O Nubank anunciou o lançamento de um recurso que bloqueia prints e gravações de tela no aplicativo. Segundo o banco, a medida serve para aumentar a segurança e dar mais privacidade para o usuário. A adição é exclusiva para usuários do app no Android e impediria golpes com o uso de informações pessoais.

O propósito, na justificativa do Nubank, seria evitar a intercepção da imagem por terceiros, evitando o acesso a informações sensíveis, como o saldo, contatos frequentes e a senha de acesso.

Embora pareça ser algo inédito, muitos bancos já adotam a medida, principalmente para o acesso no desktop. O Itaú, a Caixa e o Banco do Brasil já possuem sistemas similares para evitar o roubo de credenciais.

A plataforma garante que o sistema impede que vírus e malwares registrem o conteúdo mostrado na tela dos dispositivos. Uma das práticas mais comuns das pragas bancárias é registrar a senha ou tirar prints da tela para envio aos bandidos.

O Nubank recomenda que usuários apaguem imagens salvas na galeria do celular que contenham dados pessoais. Outra dica é checar os serviços de armazenamento na nuvem para ver se não há alguma informação comprometedora por lá.

Comprovantes

Para quem precisa enviar os comprovantes de transação, o Nubank sugere usar a ferramenta nativa do sistema. Eles podem ser gerados normalmente após as transações, a partir do caminho abaixo:

– No fim da operação, clique em “Abrir/Enviar comprovante”;

– No topo direito da tela, clique no ícone de compartilhamento;

– Escolha por onde compartilhar: e-mail, apps de mensagem ou nuvem;

– Siga os passos do aplicativo escolhido e pronto!

Falta de segurança

A medida do Nubank chega em um momento delicado, no qual o banco tem sido acusado de permissivo com a segurança. Nas redes sociais, são vários os relatos de pessoas que tiveram dinheiro roubado das contas, a partir de transferências feitas por terceiros, em geral após roubos ou perdas de celular.

A instituição bancária ainda não se manifestou oficialmente sobre esses casos, mas trata cada relato de maneira individualizada. O bloqueio de prints poderia atrapalhar a coleta de provas pelos usuários lesados, que precisariam solicitar os dados formalmente para o banco digital.

O Nubank confirmou que esse não será um problema, já que ainda será possível acessar todo o histórico de transação pelo aplicativo e exportar esse histórico, tanto por PDF como por JPG, sem precisar fazer um print da tela. A empresa também ressalta que o movimento é parte de uma iniciativa de educação digital, diante dos riscos de segurança no Android.

