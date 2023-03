Brasil Nubank realiza demissões e cláusula de “não-difamação” chama atenção

Por Redação O Sul | 17 de março de 2023

Cláusula inclui entrevistas à imprensa e publicações nas redes sociais. (Foto: Divulgação)

Na última semana, o Nubank promoveu uma nova série de demissões em diversos setores do banco. No entanto, o que mais chamou a atenção nesta situação foi uma cláusula que o banco propôs para os funcionários demitidos.

Segundo relatos dos funcionários demitidos, o Nubank criou uma cláusula de “não-difamação”. Os ex-funcionários que concordarem com essa cláusula ficam proibidos de criticar publicamente o banco em troca de um salário adicional e três meses a mais de plano de saúde.

Esta cláusula foi criada em meio a uma onda de reclamações que passaram a ser publicadas na rede social LinkedIn por ex-funcionários de fintechs e startups no geral. Os profissionais começaram a relatar as condições de trabalho para dizer que estão em busca de novas oportunidades e também para se queixar, como por exemplo do não pagamento integral de bônus aos quais eles acreditavam ter direito.

Esta nova onda de demissões é a terceira que acontece somente nos últimos meses. Em dezembro do ano passado, algumas poucas dezenas de empregados foram demitidos. Já em janeiro deste ano, a fintech demitiu mais 40 empregados e encerrou sua área de assessoria de investimentos.

O posicionamento do banco digital foi o seguinte:

“O Nubank, como todas as empresas, avalia constantemente sua estrutura e realiza contratações, desligamentos e transferências internas de acordo com as demandas do negócio, performance, necessidade de equipe, entre outros motivos. O Nubank segue contratando, no ritmo adequado para seus planos de negócios em 2023. Em respeito ao sigilo e proteção de dados dos seus funcionários, a empresa não comenta publicamente casos específicos, mas reitera que segue à risca a legislação trabalhista. As obrigações de confidencialidade e de não-difamação são recíprocas e praticadas por diversas empresas do setor. Elas constam nos nossos contratos de trabalho desde o momento de admissão, e são reiteradas nos acordos de desligamento”.

Além das demissões recentes, no fim de janeiro o banco digital desligou 40 funcionários e fechou a assessoria de investimentos por questões estratégicas após uma “cuidadosa avaliação”.

“O quadro de funcionários do Nubank aumentou de 6 mil para 8 mil funcionários em 2022, e, conforme já anunciado, a empresa segue contratando, no ritmo adequado para seus planos de negócios em 2023″, disse a companhia, à época.

