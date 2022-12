Brasil Número de assassinatos cai 3% nos primeiros nove meses deste ano no Brasil

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Foram registrados 30,2 mil assassinatos de janeiro a setembro no País Foto: Divulgação Foram registrados 30,2 mil assassinatos de janeiro a setembro no País. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O número de assassinatos no Brasil continua em queda neste ano, segundo dados das Secretarias de Segurança dos Estados e do Distrito Federal.

Foram registrados 30,2 mil assassinatos nos primeiros nove meses de 2022, o que representa uma queda de 3% em relação ao mesmo período de 2021. Mesmo assim, o número é elevado: em média, 111 brasileiros foram mortos por dia entre janeiro e setembro deste ano.

Nesse total, estão contabilizadas as vítimas de homicídios dolosos (incluindo os feminicídios), latrocínios (roubos seguidos de morte) e lesões corporais seguidas de morte. Amapá teve a maior queda no número de mortes violentas: -34%.

O levantamento, divulgado pelo site G1, faz parte do Monitor da Violência, elaborado pelo Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Segundo os dados, na contramão do País, 11 Estados registraram alta nas mortes. Rondônia teve o maior aumento nos crimes: 29%. Já o Rio Grande do Sul registrou crescimento de 2%.

Em todo o ano de 2021, o Brasil teve uma queda de 7% no número de assassinatos. Foram registradas 41,1 mil mortes violentas intencionais no País no período, o menor número da série histórica do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que coleta os dados desde 2007.

No Centro-Oeste, os indicadores são puxados por Mato Grosso (13%) e Mato Grosso do Sul (5%), estados marcados por conflitos nas fronteiras.

Já no Sul, Rio Grande do Sul e Paraná tiveram aumento nas mortes de 2% e 6%, respectivamente.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil