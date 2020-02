Porto Alegre Número de castrações dobra na Unidade de Saúde Animal Victória

No ano passado foram realizadas 4.630 esterilizações. Foto: Joel Vargas/Arquivo PMPA

A Prefeitura de Porto Alegre vem ampliando a cada ano o cuidado com a saúde animal no município. O número de castrações, por exemplo, quase dobrou desde 2017. Cerca de mil castrações a mais foram registradas a cada ano. Em 2017, foram 2.678; no ano seguinte, este número subiu para 3.770; e, no ano passado, foram 4.630 esterilizações. Hoje, a média mensal é de 380.

Conforme a coordenadora de Saúde Animal da Usav (Unidade de Saúde Animal Victória), Brunna Barni, o aumento de castrações evidenciam a preocupação do município com a população de animais. Embora a unidade realize todos os procedimentos clínicos e cirúrgicos de baixa e média complexidade, o enfoque maior são as esterilizações cirúrgicas. “Focamos na castração de animais justamente para evitar o abandono e a superlotação de animais nas ruas, gerando melhores condições tanto para os animais como para a população humana”, ressalta a coordenadora.

A gestão da Usav também celebra o aumento de doações de animais. O principal incentivo são as ações da prefeitura e a divulgação, como o Programa Me Adota?. “Reduzimos para mais de um terço o número de animais. Em 2017, eram mais de 300 e hoje temos cerca de 70 para adoção”, afirma Brunna.

A ampliação do serviço de castrações também é fruto do nova estrutura, entregue em fevereiro de 2018 à população. O local é mais moderno e melhor equipado. Conta com quatro consultórios, cinco salas de cirurgia, alas para internação, setores de quimioterapia, de exames de imagem e laboratório de análises clínicas. Além disso, também são realizadas ações nos bairros com maior população e tendência para superlotação de animais de rua.

Pensando em expandir todos os atendimentos – incluindo castrações – e oferecer novos serviços, como cirurgias ortopédicas e exames diagnóstico, a prefeitura lançou no dia 15 de janeiro o edital para o gerenciamento e a operacionalização da unidade, e também do Abrigo Temporário para Cães e Gatos e da Unidade Móvel de Adoção de Animais. As esterilizações, por exemplo, deverão quase duplicar, chegando a cerca de oito mil anual. Atualmente, a Usav opera apenas com 35% de sua capacidade. O objetivo é qualificar ainda mais a atenção aos animais e utilizar amplamente o espaço da unidade.

Como utilizar os serviços:

– O atendimento é destinado a animais de rua e animais de tutores inscritos em programas sociais do Governo Federal ou da prefeitura;

– Documentos: RG, CPF, comprovante de residência no município de Porto Alegre em nome do responsável e comprovante de inscrição em programas sociais;

– Esterilização: agendamento mensal via 156 ou Carta de Serviços;

– Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira das 8h às 12h e das 13h30 às 17h;

– Endereço: estrada Bérico José Bernardes, n.º 3489, Lomba do Pinheiro.

Importante: A Usav não se responsabiliza pelo transporte de animais com tutor e não possui serviço de táxi dog.

