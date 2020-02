Rio Grande do Sul Aquisição de bafômetros para a Operação Balada Segura é destaque da Agenda Celic

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2020

Balada Segura em Torres. Foto: DetranRS/Mariana Tochetto Balada Segura em Torres. (Foto: DetranRS/Mariana Tochetto) Foto: DetranRS/Mariana Tochetto

A aquisição de 5 mil bafômetros descartáveis para utilização nas ações de fiscalização e educação da Operação Balada Segura é um dos destaques da Agenda Celic para esta semana. O pregão terá as propostas conhecidas nesta segunda-feira (3) e atende a uma demanda do DetranRS, que desenvolve a Balada Segura em Porto Alegre e outras 34 cidades gaúchas, além do Litoral Norte, neste período de veraneio.

Entre os 16 certames previstos pela Celic (Subsecretaria Central de Licitações do Estado) até a próxima sexta-feira (7) estão a contratação de empresa para a construção de quadra poliesportiva coberta no Instituto Estadual de Educação Visconde Taunay, no município de Iraí, além de uma série de pregões eletrônicos para registros de preços de materiais de higiene pessoal, limpeza e segurança.

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e ampliar o nível de transparência sobre as compras e alienações do Estado. Para mais informações sobre os processos, acesse o site da Celic e informe o número do edital ou processo.

