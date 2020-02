Porto Alegre Celebração para Nossa Senhora dos Navegantes reúne milhares de fiéis em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2020

Missa no Santuário de Nossa Senhora do Rosário foi celebrada pelo bispo auxiliar de Porto Alegre, dom Darley José Kummer. Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini Procissão de Nossa Senhora dos Navegantes na manhã deste domingo. (Foto: Eduardo Beleske/PMPA) Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

Milhares de fiéis renderam homenagens a Nossa Senhora dos Navegantes, em Porto Alegre, na manhã deste domingo (2). A programação começou com uma missa no Santuário de Nossa Senhora do Rosário, no centro da Capital, celebrada pelo bispo auxiliar de Porto Alegre, dom Darley José Kummer. O prefeito Nelson Marchezan Júnior e o governador Eduardo Leite também participaram. A celebração ocorre desde 1871. Os fiéis lotaram a igreja e as ruas próximas.

Depois, os devotos realizaram a tradicional procissão terrestre, que leva a imagem da santa de volta ao Santuário de Navegantes, de onde ela saiu em 19 de janeiro.

Para o final da celebração, foi programada uma missa campal pelo Arcebispo Metropolitano, dom Jaime Spengler, no Santuário de Nossa Senhora dos Navegantes, com a participação corais de diversas paróquias sob a regência do maestro e seminarista Rodrigo Rubi.

A devoção a Nossa Senhora dos Navegantes provém do tempo das grandes navegações realizadas por portugueses e espanhóis a partir do século 15. Os marinheiros lançavam-se ao mar pedindo a proteção de Nossa Senhora dos Navegantes. Quando os primeiros colonizadores chegaram ao Brasil, com eles também desembarcou a devoção pela santa.

