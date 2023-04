Polícia Número de feminicídios e latrocínios cai mais de 14% no primeiro trimestre no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 13 de abril de 2023

Foram registradas 12 ocorrências de roubos seguidos de morte de janeiro a março no Estado

O Rio Grande do Sul encerrou o primeiro trimestre deste ano com redução nos casos de feminicídios. De janeiro a março, foram registradas 24 ocorrências, o que representa uma queda de 14,3% em relação ao primeiro trimestre de 2022. Apenas uma das vítimas possuía medida protetiva vigente. Nos primeiros três meses do ano passado, ocorreram 28 feminicídios no RS.

O latrocínio, um dos crimes de maior gravidade, também fechou em queda de 14,3% no primeiro trimestre de 2023. Foram registradas 12 ocorrências de roubos seguidos de morte, contra 14 em igual período de 2022. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (13) pela Secretaria Estadual da Segurança Pública.

Já o número de homicídios subiu 4,6% no Estado de janeiro a março, com 481 ocorrências. No entanto, se for considerado apenas o último mês, houve redução de 2,5%.

Roubos de veículos e assaltos ao transporte coletivo

O primeiro trimestre foi marcado pela redução de 8,5% nos roubos de veículos no RS. Foram registradas 1.106 ocorrências, 103 a menos do que em igual período de 2022. Em Porto Alegre, a queda foi de 19,3%.

Os roubos ao transporte coletivo caíram 33,7% no primeiro trimestre no Estado. Foram verificadas 126 ocorrências contra 190 no mesmo período de 2022.

“Estamos trabalhando para fortalecer todo o sistema que envolve a segurança pública. Com planejamentos diários, os órgãos de segurança vêm realizando operações específicas impactando na redução da violência e no enfraquecimento de grupos criminosos. Além disso, o incremento das atividades de inteligência e a utilização de dados estratégicos do RS Seguro também fortalecem, cada vez mais, as ações de policiamento preventivo da Brigada Militar e investigações da Polícia Civil”, afirmou o secretário estadual da Segurança Pública, Sandro Caron.

