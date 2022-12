Polícia Número de latrocínios no Rio Grande do Sul em novembro é o menor da série histórica

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2022

Ações integradas são realizadas pelas forças de segurança do Estado para combater a criminalidade Foto: Polícia Civil/Divulgação

O número de latrocínios no Rio Grande do Sul em novembro foi o menor da série histórica, de acordo com os indicadores criminais apresentados pela Secretaria Estadual da Segurança Pública na sexta-feira (09). Os dados são divulgados desde 2002.

No período, o RS teve somente um caso de latrocínio, frente a duas ocorrências registradas em 2021. No acumulado de janeiro a novembro, a queda foi de 18,5%, passando de 54 casos nos 11 primeiros meses do ano passado para 44 em 2022.

Pelo segundo ano consecutivo Porto Alegre zerou o indicador de latrocínio no mês de novembro. O acumulado do ano apresenta o menor total da série histórica, com uma redução de 50%, passando de 14 casos em 2021 para sete neste ano.

Roubos de veículos

Os roubos de veículos também apresentaram queda em novembro no Estado. Foram registrados 383 casos, 6,1% a menos do que no ano anterior. No acumulado de 2022, esse crime também permanece em queda, com 9,1% menos ocorrências do que em 2021, porcentagem que representa 411 veículos que deixaram de ser roubados no RS.

Na Capital, também foi verificada a tendência de queda. Os roubos de veículos em novembro diminuíram 19,9%, para 125 ocorrências, enquanto no acumulado do ano a retração foi de 8,8%, o que representa 154 veículos a menos em comparação com 2021.

Homicídios

Em novembro, foi registrada uma alta de 13,1% no número de homicídios no Estado em comparação com o mesmo mês do ano passado. Apenas em Porto Alegre, o aumento chegou a 111,8%, ou seja, a cidade segue sendo responsável pela persistência na alta desse indicador. A principal causa são os conflitos entre facções rivais.

No RS, ocorreram 147 homicídios em novembro. Somente na Capital, foram registrados 36.

Feminicídios

Os feminicídios voltaram a apresentar alta pelo segundo mês consecutivo no Estado. Em novembro, dez mulheres perderam a vida por razão de gênero no RS, enquanto no mesmo mês de 2021 foram nove vítimas. No acumulado do ano, a alta também persiste, com cem casos de janeiro a novembro, nove a mais do que o número registrado em igual período de 2021.

