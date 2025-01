Mundo Número de mortes causadas pelos incêndios na Califórnia aumenta para dez

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2025

Incêndios florestais destruíram milhares de imóveis no condado de Los Angeles Foto: Reprodução de vídeo Incêndios florestais destruíram milhares de imóveis no condado de Los Angeles. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

O número de mortes causadas pelos incêndios florestais na Califórnia, nos Estados Unidos, aumentou para dez, informaram autoridades locais nesta sexta-feira (10).

Mais de 10 mil imóveis foram destruídos pelo fogo, que provocou a evacuação de cerca de 180 mil pessoas.

Saques

Como aconteceu durante as enchentes no Rio Grande do Sul, criminosos estão aproveitando a catástrofe no condado de Los Angeles para realizar saques em residências abandonadas pelos moradores por causa dos incêndios.

Dezenas de pessoas já foram presas por envolvimento nos furtos. Em entrevista coletiva, o procurador do distrito de Los Angeles, Nathan Hochman, ressaltou que esse tipo de crime não ficará impune.

