Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2025

Atividades serão realizadas entre janeiro e fevereiro no Parque de Rodeios Osório. Foto: Divulgação Atividades serão realizadas entre janeiro e fevereiro no Parque de Rodeios Osório. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Com o objetivo de fomentar o turismo local e proporcionar uma nova opção de lazer para a comunidade neste verão, o Sesc Tramandaí promove a primeira edição do projeto Temporada de Acampamento entre esta sexta-feira (10) e 12 de fevereiro. O evento acontece no Parque de Rodeios e Eventos Jorge Dariva, em Osório, e vai oferecer atividades recreativas, culturais, esportivas e de lazer exclusivas para visitantes de todo o estado.

As inscrições para o período de sete dias (quinta a sexta-feira) têm valor de R$ 50,00 barraca e R$ 80,00 Motor Home para comerciários, e de R$100,00 barraca e R$ 160,00 Motor Home para público em geral. Toda a arrecadação será revertida para os projetos sociais do Mesa Brasil por meio do programa Mesa Brasil Sesc.

O Parque terá áreas disponíveis para barracas e motor homes, além de estruturas de suporte com banheiros e quadras esportivas. Os visitantes vão poder participar de gincanas, torneios recreativos, teatro infantil, happy hour e outras oficinas, com profissionais de lazer disponíveis das 9h às 21h. Além das atividades internas, o projeto também vai proporcionar passeios locais com saídas diárias para as praias, comércio local, parques e outros atrativos do município, oferecendo aos turistas uma integração com a cidade. A proposta é atender entre 50 e 80 visitantes por semana.

“É uma ação inovadora para valorizar o nosso Litoral, proporcionando novas opções de atividades diversificadas em meio à natureza para a comunidade local e visitantes, além de tornar o turismo na região mais acessível”, ressalta a Eliza Guedes, Diretora do Sesc Tramandaí. O projeto Temporada de Acampamento é fruto de uma parceria entre o Sistema Fecomércio-RS/Sesc, o Sindilojas Litoral Centro e a Prefeitura Municipal de Osório.

