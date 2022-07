Porto Alegre Número de mortes em acidentes de trânsito diminui em Porto Alegre no primeiro semestre deste ano

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Quase 60% das vítimas morreram em ocorrências envolvendo motociclistas Foto: PRF/Divulgação Quase 60% das vítimas morreram em ocorrências envolvendo motociclistas. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O número de mortes em acidentes de trânsito caiu 9% em Porto Alegre no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período de 2021, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (13) pela EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação).

De janeiro a junho do ano passado, quando o isolamento social em razão da pandemia de coronavírus reduziu a circulação de veículos, 34 pessoas morreram em acidentes na Capital. Nos seis primeiros meses de 2022, o número de vítimas fatais caiu para 31.

Entre as pessoas que perderam a vida no trânsito, nove eram pedestres – quase 30% do total. Já 18 vítimas (58% do total) morreram em ocorrências envolvendo motociclistas, sendo 15 condutores de motos – sete não tinham carteira de habilitação. Entre os nove pedestres que morreram em razão de atropelamentos, três foram atingidos por motociclistas.

No primeiro semestre deste ano, os agentes da EPTC flagraram 372 motociclistas dirigindo sem habilitação e recolheram 462 motos em Porto Alegre.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre