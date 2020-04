Notas Mundo Número de mortes pelo novo coronavírus no Irã se aproxima de 4 mil

Por Redação O Sul | 7 de abril de 2020

O total de casos do novo coronavírus no Irã aumentou para mais de 62 mil e o número de mortos se aproxima de 4 mil, segundo dados do Ministério da Saúde anunciados nesta terça-feira, mas uma autoridade de alto escalão sugeriu que os dados reais sobre a infecção podem ser muito maiores.

