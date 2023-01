Mundo Número de mortes por câncer cai 33% nos Estados Unidos desde 1991

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2023

De acordo com o estudo, o progresso constante se deve a fatores como melhorias no tratamento do câncer. Foto: Reprodução De acordo com o estudo, o progresso constante se deve a fatores como melhorias no tratamento do câncer. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A taxa de pessoas que morrem de câncer nos Estados Unidos tem diminuído continuamente nas últimas três décadas, de acordo com um novo relatório da Sociedade Americana do Câncer (American Cancer Society).

Em relação a 1991, o índice de mortes recuou 33% naquele país. O valor equivale a uma estimativa de 3,8 milhões de mortes evitadas, informa o documento, publicado quinta-feira (12) na revista científica “CA: A Cancer Journal for Clinicians”. Entre 2019 e 2020, a redução de mortes foi de 1,5%.

O declínio de 33% na mortalidade por câncer é “absolutamente formidável”, disse Karen Knudsen, diretora-executiva da Sociedade Americana do Câncer.

De acordo com o estudo, o progresso constante se deve a fatores como melhorias no tratamento do câncer, a queda no tabagismo e o aumento da detecção precoce.

“Novas revelações para a prevenção, a detecção precoce e o tratamento resultaram em ganhos verdadeiros e significativos em muitas das 200 doenças que chamamos de câncer”, declarou Knudsen.

Os pesquisadores da sociedade também apontaram a vacinação contra o HPV como outra causa da redução das mortes por câncer. As infecções por HPV, ou papilomavírus humano, podem causar alguns tipos de câncer, como o cervical –e a vacinação é associada à diminuição dos casos.

Entre as mulheres no início dos 20 anos, houve uma queda de 65% nas taxas de câncer de colo de útero de 2012 a 2019, “o que acompanha o tempo em que as vacinas contra o HPV foram disponibilizadas”, relatou William Dahut, diretor científico da sociedade.

“Existem outros tipos de câncer relacionados ao HPV, como os de cabeça e pescoço e o anal, o que mostra a importância da vacinação”, completou.

Estima-se que a probabilidade de um diagnóstico de câncer invasivo ao longo da vida seja de 40,9% para os homens e 39,1% para as mulheres nos EUA, de acordo com o novo relatório.

O relatório também inclui projeções para 2023, estimando que poderia haver quase 2 milhões de novos casos de câncer –o equivalente a cerca de 5.000 casos por dia– e mais de 600 mil mortes por câncer nos EUA.

Durante os primeiros dias da pandemia de covid, quando muitas pessoas deixaram de fazer exames de rotina, alguns médicos relataram um aumento nos casos de câncer avançado no momento em que os exames voltaram a ser feitos.

Os pesquisadores da sociedade médica não conseguiram rastrear “a redução na triagem que todos observamos em todo o país durante a pandemia”, confirmou Knudsen. “Creio que, no próximo ano, nosso relatório dará uma visão inicial sobre o tamanho do impacto da pandemia na incidência e na mortalidade por câncer”.

