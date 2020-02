Mundo Número de mortes provocadas pelo coronavírus na China passa de 720

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2020

A cidade de Wuhan é o epicentro do surto de coronavírus Foto: Agência Xinhua A cidade de Wuhan é o epicentro do surto de coronavírus. (Foto: Agência Xinhua) Foto: Agência Xinhua

O número de mortes provocadas pelo coronavírus na China chegou a 723. Há 34.598 casos da doença confirmados no país, de acordo com um balanço do governo divulgado neste sábado (08).

Na província de Hubei, epicentro da epidemia, 81 pessoas morreram. Ao menos 2.050 pessoas já se recuperaram após contraírem o vírus. Também há mais de 270 casos de coronavírus confirmados em outros 24 países. Uma morte ocorreu nas Filipinas.

De acordo com a China Central Television, a taxa de mortalidade pela doença caiu para 2% no país desde quinta-feira (06). Na província de Hubei (exceto Wuhan), a taxa agora é de 1,3%. Na cidade de Wuhan, epicentro do surto, a taxa passou para 4,1%. Segundo a emissora estatal, o declínio na província e na cidade está relacionado à chegada de mais equipes médicas.

Voltar Todas de Mundo

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário