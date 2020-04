Notas Mundo Número de mortos do coronavírus no Irã chega a 4.869

Por Redação O Sul | 16 de abril de 2020

O novo total de mortos do coronavírus no Irã aumentou em 92 e chegou a 4.869, disse o porta-voz do Ministério da Saúde, Kianush Jahanpur, em um comunicado na televisão estatal nesta quinta-feira. O número total de casos de pessoas infectadas com o novo coronavírus no país chegou a 77.995, disse Jahanpur.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notas Mundo