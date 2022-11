Mundo Número de mortos em terremoto na Indonésia passa de 270

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Mais de 7 mil pessoas tiveram que deixar as suas casas por conta do tremor Foto: Reprodução de vídeo Mais de 7 mil pessoas tiveram que deixar as suas casas por conta do tremor. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O número de mortos após o terremoto que atingiu a Indonésia na segunda-feira (21) subiu para 271, informou o governo local nesta quarta-feira (23). Há ainda cerca de 40 desaparecidos e milhares de feridos.

Mais de 7 mil pessoas tiveram que deixar as suas casas por conta do tremor, que atingiu Java e foi sentido também na capital Jacarta. O diretor da Agência Nacional de Resgate e Buscas da Indonésia, Henri Alfiandi, afirmou que a maioria das vítimas são crianças que estavam na escola no momento do tremor, que ocorreu às 13h (no horário local).

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, que registra tremores em todo o mundo, o epicentro foi em Cianjur, ilha localizada a 75 quilômetros de Jacarta.

O presidente da Indonésia, Joko Widodo, viajou à região na terça-feira para acompanhar as buscas. Autoridades de Cianjur informaram que dezenas de prédios foram danificados.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo