Esporte Atual vice-campeã mundial, Croácia empata em 0 a 0 com o Marrocos

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2022

A seleção europeia não conseguiu furar o bloqueio dos africanos Foto: Reprodução/Twitter A seleção europeia não conseguiu furar o bloqueio dos africanos. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

Atual vice-campeã mundial, a Croácia empatou em 0 a 0 com o Marrocos na estreia das duas seleções na Copa do Mundo do Catar, na manhã desta quarta-feira (23), no Estádio Al-Bayt, em Al Khor.

Em um jogo truncado válido pelo Grupo F, a seleção europeia não conseguiu furar o bloqueio dos africanos. Liderados pelo experiente Luka Modric, os croatas tiveram a principal chance de gol na primeira etapa. Sosa cruzou para Vlasic na área. O meia desviou para o gol, obrigando o goleiro Bono a fazer grande defesa.

No segundo tempo, Lovren quase abriu o placar para a Croácia ao receber uma sobra após cobrança de falta. A partida teve poucas chances de gol e muitos passes errados na etapa final.

As duas seleções voltarão a campo no domingo (27), quando os croatas enfrentarão o Canadá, e os marroquinos jogarão contra a Bélgica.

