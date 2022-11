Esporte Gaúcho vence campeonato mundial de jiu-jítsu em Abu Dhabi

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2022

João Vitor Alves é conhecido como Sorriso Foto: Divulgação João Vitor Alves é conhecido como Sorriso. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O atleta gaúcho João Vitor Alves, de 18 anos, conquistou a medalha de ouro no campeonato World Pro, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, lutando na categoria adulto até 62 quilos.

O torneio, realizado na semana passada, é considerado um dos mais importantes do mundo na modalidade. Conhecido como Sorriso pelo alto astral dentro do tatame, João venceu todas as lutas com domínio sobre os adversários.

“Campeão do mundo! Ainda não consigo acreditar. É uma emoção tão grande que quase não cabe no peito. Queria agradecer a todas as pessoas que fazem parte dessa conquista”, declarou o lutador, que treina na academia Mário Reis Alliance, em Porto Alegre e é um dos professores da JM Team.

