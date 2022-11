Esporte Ciclista Dênis Pinto vence prova de estrada com percurso de mais de 120 quilômetros em General Câmara

Por Marcelo Warth | 23 de novembro de 2022

O atleta completou o percurso em 3 horas e 14 minutos Foto: Divulgação O atleta completou o percurso em 3 horas e 14 minutos. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O ciclista Dênis Pinto, da equipe R. Mello, venceu a prova de estrada realizada no domingo (20) em General Câmara, na Região Carbonífera do Estado.

Ele completou o percurso de 122 quilômetros em 3 horas e 14 minutos, com velocidade média de 37,7 quilômetros por hora. A corrida foi promovida pela Liga Gaúcha de Ciclismo.

Durante o evento, o 3º Pelotão do 23° BPM (Batalhão de Polícia Militar) foi homenageado com o Troféu Soldado Valoroso. Na sequência, a Liga entregou o Troféu Amigo do Ciclismo Gaúcho aos bombeiros voluntários do município.

O ex-ciclista Possidônio Zenger, de 85 anos, e o prefeito Helton Holz Barreto também foram homenageados. Segundo o presidente da Liga Gaúcha de Ciclismo, Gilmar Zenger, o prefeito é um incentivador do esporte.

“Visando estimular o exercício, diminuir a emissão de gases ao meio ambiente e economia para o município, o prefeito adquiriu 18 bicicletas que foram adaptadas a vários setores”, disse Zenger. Confira a classificação geral da prova:

Categoria principal

1° Dênis Pinto

2° João Soares

3° Édipo Braga

4° Douglas Dorr

5° Luis Hendgs

Categoria Master “B”

1° Vilarbo

2° Vicente Jaeger

3° Junior Conceição

4° Anderson Fraga

5° Edson Souza

Categoria Master “C”

1° Dagoberto

2° Alexandre Castor

Categoria Estreante

1° Gimar Santos

2° Miguel Borba

Categoria Speed Feminino

1° Vera Oliveira

2° Amanda Soares

Categoria Mountain Bike

1° Fabio Henrich

