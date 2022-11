Rio Grande do Sul Votação da Consulta Popular é prorrogada até o dia 30 deste mês no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2022

Votação pode ser feita por aplicativo, no site www.consultapopular.rs.gov.br e pelo WhatsApp Foto: Divulgação Votação pode ser feita por aplicativo, no site www.consultapopular.rs.gov.br e pelo WhatsApp. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O prazo para a população gaúcha votar na Consulta Popular deste ano foi prorrogado até o dia 30 deste mês.

O processo, que teve início no dia 14, está sendo realizado por meio do aplicativo Colab, do site www.consultapopular.rs.gov.br e pelo Whatsapp (51) 8924-1547 (sem inclusão do 9 na frente do número).

Para ter acesso ao ambiente de votação, o cidadão precisa informar o número do título de eleitor, o CPF e a data de nascimento, além de telefone ou e-mail caso opte por receber informações do processo. O voto é pessoal e intransferível.

A Consulta Popular é um mecanismo por meio do qual a população escolhe e vota em projetos prioritários definidos pelos Coredes (Conselhos Regionais de Desenvolvimento). Neste ano, a Consulta disponibiliza R$ 55 milhões para a aplicação em investimentos de propostas sugeridas diretamente pelos gaúchos.

