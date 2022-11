Com muita comemoração, o Japão derrotou a Alemanha em sua estreia na Copa do Mundo do Catar 2022 nesta quarta-feira (23). Desde os 32 minutos do primeiro tempo perdendo, os japoneses buscaram a virada no segundo tempo e garantiram os três pontos.

Antes do jogo começar, a seleção alemã protestou na foto oficial da partida defendendo os direitos humanos. Aos 4 minutos, a primeira oportunidade foi para o time do Japão.

Ito, após bola roubada no ataque, tentou o cruzamento pela direita, mas a bola desviou e saiu pela linha de fundo. Aos 6, o Japão chegou pela direita depois de bola roubada no meio campo. Ito cruzou e Maeda empurrou para o gol, mas foi anulado pelo juiz.

Nos 11 minutos, Alemanha começou a ensaiar uma reação. Raum foi para cima fez cruzamento, mas a defesa do Japão tirou. Aos 15, Alemanha teve sua melhor chance. Após escanteio, Rüdiger cabeceou a bola para o chão e ela passou colada à trave.

Aos 30 minutos, foi marcado pênalti para a Alemanha. Kimmich lançou para Raum dentro da área. Ele dominou na frente do goleiro e tentou o drible.

O jogador da Alemanha tropeçou no goleiro e depois foi derrubado por Gonda na segunda disputa pela bola. Gündogan foi para a bola e marcou o gol dos alemães. Aos 48, a Alemanha teve outro gol, mas foi anulado pelo árbitro. O primeiro tempo foi encerrado aos 51 minutos.

Na volta do segundo tempo, logo aos 5 minutos, Musiala recebeu pela direita, foi para cima, passou por cinco japoneses e chutou. A bola acabou subindo muito.

Aos 27, a seleção japonesa achou um passe com Ito dentro da área, que bateu forte e goleiro alemão defendeu. Aos 29, o Japão chegou pela esquerda, chutou para o gol, Neuer espalmou e no rebote Doan marcou o gol do japão empatando em 1 a 1.

Vira virou

Aos 37 minutos, Asano dominou na entrada da área, carregou sobre a marcação alemã e chutou no gol, no canto de goleiro alemão, sem chances de defesa. Gol do Japão, 2 a 0. O jogo foi encerrado aos 51 minutos. Pela primeira vez na história, o Japão pode vencer um jogo de virada em uma Copa do Mundo.