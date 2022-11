Dicas de O Sul Seara da Canção Gaúcha reforça ações de cidadania

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2022

Tela pintada pela artista plástica Ilse Ana Piva Paim em homenagem à Seara Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A Seara da Canção Gaúcha é um festival nativista com mais de 40 anos de história. Além de ser um patrimônio cultural de Carazinho e do Rio Grande do Sul, a 21ª edição do evento também quer reforçar ainda mais seus laços com a cidadania.

O festival, que acontece nos dias 25, 26 e 27 de novembro no Patronato Santo Antônio, em Carazinho, tem entrada gratuita e, por isso, a comissão organizadora incentiva que cada pessoa que for ao evento faça a doação de um quilo de alimento não-perecível como um gesto de solidariedade a quem precisa. Os alimentos serão destinados para famílias necessitadas.

“A Seara é um evento cultural, mas que tem preocupação com a sociedade em que está inserida. Sabemos do enorme carinho que todos têm com o festival e queremos aproveitar a força do nome da Seara junto à nossa comunidade para incentivar a doação de alimentos e ajudar a quem precisa”, destaca Gustavo Weber, presidente da Associação Seara de Arte e Cultura Gaúcha, entidade que promove o festival.

Outra ação de cidadania que será realizada pela 21ª Seara da Canção Gaúcha vai beneficiar o projeto social Servos da Caridade – Patronato Santo Antônio. A empresa Seanet adquiriu um quadro pintado pela artista plástica Ilse Ana Piva Paim sobre o festival.

A obra será leiloada e os recursos arrecadados serão destinados ao projeto, que realiza várias atividades em benefício de crianças e adolescentes de Carazinho em situação de vulnerabilidade social. O leilão será online e lances podem ser dados através do seguinte link: gtleiloes.com.br.

O talento de Ilse Ana também vai enriquecer culturalmente a Seara ao final do evento. A artista está confeccionando manualmente os troféus que serão entregues aos vencedores do festival.

“Todo o trabalho foi feito em Carazinho, por marceneiro e artesão, com criação artística feita por mim. São 17 troféus feitos manualmente um a um. É um trabalho muito bonito, que vai ao encontro do que a Seara se propõe, trazer encanto e música para nossa cidade”, destaca Ilse Ana.

A 21ª Seara da Canção Gaúcha

O ponto alto de um festival nativista são as músicas e intérpretes que concorrem a vários prêmios. Trinta composições inéditas serão apresentadas ao público no palco da 21ª Seara. Outro destaque é a realização da 8ª Searinha, espaço em que jovens talentos cantam músicas do repertório de edições anteriores da Seara. Nove competidores se apresentarão na Searinha deste ano.

Outro destaque da programação da 21ª Seara são os shows. No dia 25 tem Jorge Guedes e Família, no dia 26 César Oliveira e Rogério Melo e no dia 27 duas apresentações, Luiza Barbosa e Joca Martins.

