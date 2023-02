Mundo Número de mortos em terremoto passa de 24 mil

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Abalos sísmicos na região entraram na lista dos cinco mais letais deste século. Foto: Reprodução Abalos sísmicos na região entraram na lista dos cinco mais letais deste século. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O número de mortos no terremoto devastador que atingiu a Turquia e a Síria na última segunda-feira (6) ultrapassou a marca de 24,5 mil. De acordo com dados oficiais divulgados neste sábado (11), a Turquia já contabiliza 21.043 vítimas, e a Síria, 3.553, considerando tanto as áreas sob controle do regime de Bashar al-Assad quanto as zonas rebeldes.

A agência Anadolu informou ainda que um bebê recém-nascido, com cerca de dois meses, foi resgatado com vida após 128 horas sob os escombros no território turco.

O chefe de ajuda internacional das Nações Unidas, Martin Griffiths, classificou o terremoto devastador que atingiu o sudeste da Turquia e o noroeste da Síria como “o pior desastre nos últimos 100 anos na região”.

Para ele, o número de mortos pode “dobrar”. “Existem todos os tipos de rumores sobre como isso pode acabar e eu acho que é muito difícil estimar com precisão porque ainda temos que cavar sob os escombros, mas tenho certeza que (o número de mortos) vai dobrar ou mais”, disse em entrevista à Sky News.

O coordenador da ONU está localizado na província turca de Kahramanmaras. “Isso é assustador?, concluiu.

Já o ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, anunciou que os corpos da família italiana de origem síria, que estava desaparecida desde o último dia 6 de fevereiro após o terremoto devastador que atingiu a Turquia e a Síria, foram encontrados sem vida em Antioquia.

“Infelizmente, os corpos da família italiana de origem síria foram encontrados sem vida em Antioquia. Expresso toda a minha proximidade aos familiares, os quais não faltará nosso apoio”, escreveu no Twitter.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/numero-de-mortos-em-terremoto-passa-de-24-mil/

Número de mortos em terremoto passa de 24 mil