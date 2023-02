Política Supremo nega por unanimidade pedido de Roberto Jefferson contra ministro Alexandre de Moraes

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2023

Roberto Jefferson está preso em regime fechado desde outubro do ano passado. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil Roberto Jefferson está preso em regime fechado desde outubro do ano passado. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil) Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

Por 10 votos a 0, os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) negaram recurso apresentado pelo ex-deputado Roberto Jefferson, que pedia a suspeição do ministro Alexandre de Moraes na condução do inquérito que o levou para a prisão.

A defesa alegou que Moraes não poderia ser o relator dos processos, porque o ministro é parte vencedora em dois pedidos de indenizações contra o ex-deputado por ofensas.

A votação ocorreu no plenário virtual do STF e foi encerrada nesta sexta-feira (10). Por ser citado, apenas Alexandre de Moraes não votou. Os demais ministros seguiram o posicionamento da relatora do recurso e presidente da Corte, Rosa Weber.

“A simples leitura dos fundamentos expostos pelo arguente revela que todas as circunstâncias apontadas como evidências da suposta inimizade capital com o magistrado recusado dizem respeito a fatos ocorridos em passado distante, anterior à prisão processual indicada pelo arguente como marco temporal a ser considerado”, justificou a relatora em seu voto.

Roberto Jefferson está preso em regime fechado desde outubro do ano passado, quando efetuou disparos contra policiais federais que cumpriam mandados de busca e apreensão na casa dele, no interior do Rio de Janeiro.

