Por Redação O Sul | 15 de maio de 2024

Lula deu as declarações durante a sua terceira viagem ao Rio Grande do Sul para acompanhar o impacto da catástrofe climática. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nessa quarta-feira (15) que “mais dia ou menos dia” pessoas que disseminam desinformação sobre a catástrofe do Rio Grande do Sul serão “banidas da política brasileira”.

“Esse tipo de gente eu tenho certeza que depois dos milhares de voluntários do país inteiro, esse tipo de gente, mais dia ou menos dia, vão ser banidos da política brasileira.”

Lula deu as declarações durante a sua terceira viagem ao Rio Grande do Sul para acompanhar o impacto da catástrofe climática. O governo anunciou uma série de medidas voltadas para as pessoas físicas, como um pagamento de R$ 5,1 mil para que famílias afetadas recupere alguns bens perdidos.

Lula começou o seu discurso afirmando que o gesto dos voluntários vai “mostrar a diferença” na população em comparação com os últimos anos.

“Uma coisa muito forte que mostra essa diferença é o comportamento de milhões de voluntários em defesa do Rio Grande do Sul. A gente pode ter certeza que um país que pode dispor de uma quantidade enorme de mulher, homens, adolescentes, pessoas mais novas e mais velhas se dedicam ao gesto de solidariedade, sair de uma cidade para a outra, sair do conforto pra a amargura do outro, a gente tem que dizer ainda bem que a gente continua acreditando que é possível ter uma humanidade mais humana, sensível, solidária.”

Lula pediu o empenho de prefeitos para apresentar projetos ao governo federal o mais rápido possível, além de demonstrar preocupação com a demora na liberação de recursos públicos. Ao se dirigir ao seu ministro da Casa Civil, Rui Costa, o presidente disse que é preciso acompanhar de perto os procedimentos:

“Se for a burocracia (o motivo pela demora da liberação de recursos), vamos desmontar a burocracia”, disse Lula.

Lula ainda agradeceu a presença e atuação dos comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica em meio a catástrofe e afirmou que militares do governo anterior não tinham o “comportamento exemplar”.

“Queria agradecer ao ministro Zé Múcio, que tem sido um companheiro de muita vanguarda, até porque também os comandantes sabem que uma parte das Forças Armadas que esteve no governo anterior, com o comportamento não exemplar para umas Forças Armadas que tem que tomar conta do País.”

Mais cedo, Lula visitou um abrigo em São Leopoldo, que abriga 1.500 pessoas. A catástrofe climática já afetou 452 municípios e deixou mais de 76,5 mil pessoas em abrigos. Ao todo, 2,14 milhões de pessoas foram afetadas.

Acompanham o presidente Lula o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, o Comandante do Exército, General Tomás, o Comandante da Marinha, Almirante Marcos Olsen, e o Comandante da Aeronáutica, Tenente-brigadeiro Marcelo Damasceno.

Além disso, Lula está acompanhados dos ministros Rui costa (Casa Civil), José Múcio (defesa), Fernando Haddad (Fazenda), Wellington Dias (Desenvolvimento Social), Nísia Trindade (Saúde), Marina Silva (Meio Ambiente), Waldez Góes (Integração), Paulo Pimenta (Secom) e Jader Filho (Cidades).

Durante o evento, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, afirmou que é “impossível” não condenar a “abominável onda” de desinformação sobre a catástrofe no estado. O magistrado afirmou ainda que pessoas “sombrias e das trevas” se aproveitam do momento para “projetar maldade”.

“É impossível não condenar a abominável onda de desinformação, de notícias falsas e de fake news a propósito do que está acontecendo no Rio Grande do Sul e o que está sendo feito no Rio Grande do Sul. São criaturas das sombras, criaturas das trevas que sobre o sentimento das pessoas projetam sua maldade. É impossível não sentir repulsa.”

