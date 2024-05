Rio Grande do Sul Maíra Cardi cria “super abrigo” para mulheres e crianças vítimas de enchentes no RS

Por Redação O Sul | 15 de maio de 2024

Maíra Cardi criou, junto com o marido Thiago Nigro, um abrigo no Rio Grande do Sul. Foto: Reprodução/Instagram Maíra Cardi criou, junto com o marido Thiago Nigro, um abrigo no Rio Grande do Sul. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Maíra Cardi compartilhou em suas redes sociais nesta quarta-feira (15) um gesto de solidariedade realizado por ela e seu marido, o coach Thiago Nigro, em parceria com a organização Mulheres Voluntárias, visando ajudar pessoas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

O casal conseguiu um espaço no Shopping do Vale para servir como abrigo temporário para mulheres e crianças desabrigadas devido às enchentes. Maíra explicou que as pessoas acolhidas terão acesso a diversas atividades e recursos, como cinema, brinquedoteca, academia e palestras.

Além disso, Maíra informou que os colchões adquiridos por eles já estão chegando e que estão sendo feitas as devidas divisões no local para receber as vítimas da tragédia.

Em sua legenda, Maíra enfatizou a importância da solidariedade e pediu por mais doações para auxiliar as pessoas afetadas: “Juntos vamos devolver a esperança dessas mulheres e crianças. Esse é só o começo! Gente, precisamos de muita coisa para elas reiniciarem a vida. O projeto ainda vai durar muito tempo. Por favor, doem: mulheresvoluntarias.rs@gmail.com”.

Números

Segue em 149 o número de mortes provocadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, de acordo com balanço divulgado nesta quarta-feira (15) pela Defesa Civil Estadual. Mais de 600 mil pessoas estão fora de suas casas.

Pelo menos 108 pessoas estão desaparecidas e 806 ficaram feridas.

No total, 452 municípios do Estado registraram danos em razão dos temporais. Conforme o boletim da Defesa Civil, mais de 2,14 milhões de pessoas foram afetadas pelas cheias que assolam o RS.

Polêmica

Maíra Cardi postou um vídeo em que a filha Sophia apareceu chamando Thiago Nigro de pai, diferentes tipos de reações surgiram na web. Na ocasião, a situação gerou uma grande polêmica.

Na esteira dessa polêmica, Jheny Santucci interagiu com os seguidores na última segunda-feira (13) e deu uma indireta para o casal. A namorada de Arthur Aguiar – pai de Sophia – disse que não gostaria que a menina a chamasse de mãe.

“Gente, lógico que não, né? Porque ela tem mãe e eu jamais gostaria de ver, por exemplo, Gabi chamando outra pessoa de mãe. Sendo que eu sou uma mãe presente para ele”, disparou Jheny.

A namorada de Arthur Aguiar cravou que jamais induziria uma criança a ter uma prática como essa: “Obviamente eu não gostaria e jamais ia colocar, induzir, e ela me chamar de mãe, nem eu e nem o Arthur permitir isso nunca”.

2024-05-15