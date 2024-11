Mundo Número de mortos por ataques israelenses no Líbano chega a 3.050

7 de novembro de 2024

Conflito entre Israel e o Hezbollah já deixou 13.658 feridos, ainda segundo a pasta

O número de mortos em ataques aéreos israelenses no Líbano desde o início do conflito entre Israel e o Hezbollah em outubro passado chegou a 3.050, com feridos subindo para 13.658, informou o Ministério da Saúde libanês nesta quinta-feira (07).

Pelo menos 57 pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas só hoje em ataques aéreos israelenses no Líbano, de acordo com a NNA (Agência Nacional de Notícias) e relatos da mídia local.

A TV Al-Jadeed informou que mais de 55 pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas em uma série de 33 ataques aéreos israelenses contra cidades e vilarejos nas regiões de Bekaa e Baalbek-Hermel, no leste do Líbano.

O governador da província de Baalbek-Hermel, Bachir Khodr, disse que a região foi submetida a 40 ataques israelenses nesta quarta-feira, resultando em 38 mortes e 54 feridos. Há esforços de limpeza de destroços em vários locais.

Os ataques tiveram como alvo bairros residenciais em Baalbek e o histórico edifício “Al-Manshiya”, que foi completamente destruído, de acordo com o prefeito de Baalbek, Mustafa al-Shal.

Baalbek foi um importante centro religioso no Império Romano e é renomado por seus templos dedicados a Júpiter e Baco, ambos listados como Patrimônio Mundial da UNESCO, juntamente com vários monumentos construídos de pedras distintos. As Nações Unidas expressaram preocupação com os danos que os ataques aéreos israelenses infligiram à sua valiosa arquitetura histórica.

No sul do Líbano, um ataque aéreo separado matou uma pessoa em Ibl al-Saqi, enquanto outro civil morreu em Bazourieh quando um apartamento residencial foi atingido, disse a Agência Nacional de Notícias. As forças israelenses também atacaram vilas em Harouf, Beit Yahoun, Ansariyeh, Aadloun, Zrarieh e Kunin no sul do Líbano.

Em resposta, o Hezbollah alegou ter lançado ataques à base naval Stella Maris de Israel, perto de Haifa, usando mísseis de precisão e drones. Também relatou que os ataques tinham como alvo a cidade de Kiryat Shmona e forças israelenses no local de Al-Marj em Wadi Hunayn, perto das vilas libanesas de Markaba e Maroun al-Ras.

