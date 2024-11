Política “Tem tudo pra crescer”, diz Alckmin sobre relações comerciais com os Estados Unidos após vitória de Trump

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Vice-presidente afirma que relações são de Estado e não pessoais Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB) disse, nesta quinta-feira (07), que as relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos “têm tudo para crescer”, mesmo com a vitória de Donald Trump, que tem postura protecionista, para a presidência do país.

De acordo com Alckmin, as relações comerciais entre Brasil e EUA são de Estado e não pessoais. “O Brasil tem uma tradição de amizade e de complementação econômica com os EUA que, eu tenho certeza, tem tudo para crescer. É um ganha-ganha”, disse Alckmin.

A declaração foi feita a jornalistas depois do evento de lançamento do programa Raízes Comex, voltado para inclusão e ampliação de empresas lideradas por pessoas negras no comércio exterior brasileiro.

Na quarta-feira (06), com o anúncio da vitória de Trump, Alckmin fez publicação no X (antigo Twitter) para parabenizar o republicano. Ele sinalizou que espera ampliação na parceria entre Brasil e EUA.

“Parabenizo a vitória eleitoral de Donald Trump como 47º presidente dos Estados Unidos da América, com votos de que seja um período de promoção da paz, do desenvolvimento econômico e social, e de ainda maior ampliação da parceria entre Brasil e EUA”, escreveu o vice-presidente e ministro.

Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro do Brasil na troca de bens — atrás apenas da China. Mas se considerados o intercâmbio de bens, serviços e investimentos, o país norte-americano é o principal parceiro econômico-comercial do Brasil.

Trump tem uma postura mais protecionista do que a de Biden. Em campanha, o republicano prometeu impor tarifas de ao menos 10% a todos os produtos que chegam do exterior. Em 2023, os EUA importaram – em bens – o equivalente a US$ 36,9 bilhões, configurando o segundo país que mais importa do Brasil.

Raízes Comex

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, em parceria com o Ministério da Igualdade Racial, lançou, nesta quinta-feira, o programa Raízes Comex, que busca ampliar a participação de empresas lideradas por pessoas negras no comércio exterior brasileiro ou capacitá-las para atuarem nesse setor.

A iniciativa oferece cursos de consultorias, capacitação, pacotes de incentivos e apoio à promoção comercial. O evento também contou com a apresentação de um estudo inédito sobre a participação de trabalhadores pretos e pardos nas firmas de exportação e importação nos últimos anos. Ele mostrou que houve um aumento dessa população nesses espaços, mas que ela ainda ocupa apenas 8,9% dos cargos de direção e 21% dos cargos de gerência.

“Estudos como esse mostram que, se você tiver uma empresa mais diversa, o seu negócio é mais diverso”, afirmou a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/tem-tudo-pra-crescer-diz-alckmin-sobre-relacoes-comerciais-com-os-estados-unidos-apos-vitoria-de-trump/

“Tem tudo pra crescer”, diz Alckmin sobre relações comerciais com os Estados Unidos após vitória de Trump

2024-11-07