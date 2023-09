Mundo Número de mortos por enchente na Líbia chega a 11,3 mil

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2023

Uma enchente causada por uma tempestade atingiu o país no domingo à noite. Foto: Governo da Líbia/Divulgação Uma enchente causada por uma tempestade atingiu o país no domingo à noite. (Foto: Governo da Líbia/Divulgação) Foto: Governo da Líbia/Divulgação

O número de mortos na cidade de Derna, na Líbia, chegou a 11,3 mil. Os dados foram divulgados pelo Crescente Vermelho, organização humanitária internacional que fornece assistência e apoio em situações de emergência em todo o mundo.

A secretária-geral do Crescente, Maria el-Drese, afirmou nesta quinta-feira (14).à agência de notícias Associated Press que além dessas mortes há 10,1 mil desaparecidos na cidade.

Uma enchente causada por uma tempestade atingiu o país no domingo à noite. Derna foi a mais atingida. Duas barragens romperam perto do núcleo urbano e as águas desceram por um vale que corta a cidade, levando pessoas, carros e prédios no caminho que termina no mar.

Mais de 30 mil pessoas foram deslocadas pelas inundações em Derna, disse a Organização Internacional para as Migrações das Nações Unidas na Líbia.

Aviso 72 horas antes

Conforme a Organização Meteorológica Mundial, já havia avisos de perigo 72 horas antes da tempestade atingir o país. Teria sido possível remover uma parte da população.

As autoridades que controlam a região lesta da Líbia avisaram o público que uma tempestade iria cair no sábado, mas não houve nenhum tipo de aviso sobre possível rompimento de barragem.

País dividido

As informações divulgadas pelo governo e órgãos líbios podem não ser precisas porque, desde 2011, a Líbia está politicamente dividida entre leste e oeste. Por conta disso, os serviços públicos entraram em colapso.

Há um governo reconhecido internacionalmente com sede em Trípoli, mas esse governo não controla as áreas orientais, o que dificulta a obtenção de dados na região.

A Líbia fica localizada na região do Magrebe, no Norte da África. O país, banhado pelo mar Mediterrâneo ao norte, faz fronteiras com o Egito, Sudão, Níger, Chade e Tunísia.

2023-09-14