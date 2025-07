Rio Grande do Sul Número de motoristas habilitados no Rio Grande do Sul aumenta para 5,6 milhões

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Apesar do avanço geral, os dados apontam uma tendência contínua na redução da procura pela categoria C da CNH Foto: Divulgação/Detranrs Apesar do avanço geral, os dados apontam uma tendência contínua na redução da procura pela categoria C da CNH. (Foto: Divulgação/Detranrs) Foto: Divulgação/Detranrs

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Rio Grande do Sul contabilizava 5,6 milhões de motoristas habilitados no fim de abril, número superior aos 5,56 milhões registrados no mesmo período de 2024.

Quando se observa a evolução ao longo da última década, o aumento é mais expressivo: em 2015, o RS contava com 4,69 milhões de condutores habilitados, o que significa um salto de mais de 19% em dez anos.

Os números foram divulgados pela Abramet-RS (Associação Brasileira de Medicina do Tráfego do Rio Grande do Sul), que analisou os dados mais recentes do DetranRS (Departamento Estadual de Trânsito). A entidade divulgou o levantamento em alusão ao Dia do Motorista, celebrado em .

Segundo a Abramet-RS, o crescimento acompanha o avanço da frota de veículos e a necessidade de mobilidade da população, mas também traz novos desafios em relação à segurança viária e à formação de condutores.

Apesar do avanço geral, os dados apontam uma tendência contínua na redução da procura pela categoria C da CNH (carteira nacional de habilitação), destinada a condutores de veículos de carga, como caminhões. Até abril de 2025, o número de habilitados nessa categoria totalizava 106,52 mil, inferior aos 107,26 mil de 2024 e aos 110 mil registrados em 2023.

Para o presidente da a Abramet-RS, Ricardo Hegele, a tendência de queda pode estar associada a diversas causas. “Fatores como o envelhecimento da população de caminhoneiros, a migração para outras categorias ou a diminuição na procura por formação específica para condução de veículos pesados por parte dos mais jovens”, apontou Hegele.

Categorias D e E seguem em crescimento

Por outro lado, as categorias D e E, que contemplam motoristas de ônibus, vans, carretas e veículos articulados, apresentaram leve crescimento. Até abril de 2025, a categoria D somava 140,27 mil condutores no Estado, frente aos 139,84 mil de 2024 e 139,17 mil em 2023.

Já a categoria E chegou a 50,35 mil motoristas habilitados até abril deste ano, um aumento em relação aos 50,1 mil em 2024 e 49,28 mil em 2023.

“Os dados reforçam a importância de reconhecer e valorizar os milhões de motoristas que atuam diariamente na condução de pessoas e mercadorias, seja de forma profissional ou particular. O Dia do Motorista é mais do que uma data comemorativa, é um convite à reflexão sobre a segurança no trânsito, o respeito às leis, a qualificação constante dos condutores e as condições de trabalho daqueles que têm no volante sua principal atividade”, afirmou a Abramet-RS.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/numero-de-motoristas-habilitados-no-rio-grande-do-sul-aumenta-para-56-milhoes/

Número de motoristas habilitados no Rio Grande do Sul aumenta para 5,6 milhões

2025-07-23