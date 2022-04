Rio Grande do Sul Número de óbitos causados pela covid no Rio Grande do Sul chega a 39.200

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2022

Índice de ocupação das UTIs no Estado é de 66,7%. (Foto: EBC)

Balanço divulgado nesta Sexta-feira Santa (15) pela Secretaria da Saúde acrescentou sete mortes por covid à estatística da pandemia no Rio Grande do Sul, ampliando para 39.200 as perdas humanas para a doença no Estado. Já o número de contágios conhecidos do coronavírus soma 2.308.427 desde março de 2020, incluindo 2.441 novos testes positivos.

Os óbitos mais recentes abrangem uma faixa etária de 57 a 94 anos, mas com amplo predomínio de idosos (mais de 85%). Confira a lista a seguir, com os perfis resumidos de cada vítima (cidade de residência, gênero e idade).

– Butiá (homem, 77 anos);

– Cachoeira do Sul (homem, 57 anos);

– Canoas (mulher, 79 anos);

– Canoas (homem, 70 anos);

– Caxias do Sul (mulher, 70 anos);

– Pelotas (homem, 68 anos);

– Santa Maria (mulher, 94 anos).

Somente uma dentre todas as 497 cidades gaúchas ainda não registra qualquer óbito por covid. É Novo Tiradentes, localizada na Região Norte do Estado e que desde o início da pandemia (março de 2020) acumula 424 testes positivos.

No que diz respeito ao número geral de casos conhecidos, é importante fazer a ressalva de que a lista abrange indivíduos que se infectaram mais de uma vez, em momentos diferentes. Não há, porém, um detalhamento oficial sobre quantas pessoas se enquadram em tal situação.

Essas e outras informações podem ser conferidas no portal ti.saude.rs.gov.br, bem como em outras plataformas e redes sociais do governo gaúcho. Os dados estão sempre sujeitos a eventual atraso na atualização, mas proporcionam confiabilidade e passam por revisões constantes.

Outros indicadores

Dentre os registros de contágio conhecidos até agora no Rio Grande do Sul, em mais de 2,25 milhões (98% do total) o paciente já se recuperou. Outros 9.843 (menos de 1%) são considerados casos ativos (em andamento).

Esse contingente abrange desde os indivíduos assintomáticos que permanecem em quarentena domiciliar até pacientes graves internados em unidades de terapia intensiva nos hospitais.

A taxa média de ocupação em tal de estrutura por adultos, aliás, estava em 66,7%, de acordo com o painel de monitoramento covid.saude.rs.gov.br. Esse índice resulta da proporção de 1.736 pacientes para 2.602 leitos da modalidade em todo o Estado.

Já as internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) associada à covid chegam a 122.776 (5% do total de testes positivos). O número diz respeito aos registros desde março de 2020, primeiro mês da pandemia no Rio Grande do Sul.

