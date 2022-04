Rio Grande do Sul Via-Sacra da Juventude reúne 350 pessoas nos pavilhões da Festa da Uva, em Caxias; veja fotos

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2022

Após dois anos, ação que marca um dos principais momentos da Sexta-Feira Santa voltou a ocorrer de forma presencial. Foto: Gabriel Perotti/Divulgação Após dois anos, ação que marca um dos principais momentos da Sexta-Feira Santa voltou a ocorrer de forma presencial. (Foto: Gabriel Perotti/Divulgação) Foto: Gabriel Perotti/Divulgação

Após dois anos, um dos principais momentos desta Sexta-Feira Santa (15) voltou a ocorrer de forma presencial em Caxias do Sul, na Serra, na 18ª edição da Via-Sacra da Juventude, realizada pelo Setor Juventude da Diocese de Caxias. Cerca de 350 pessoas acompanharam a encenação que ocupou as escadarias junto ao Monumento Jesus Terceiro Milênio, nos pavilhões da Festa da Uva.

Para quem participou da encenação, a experiência foi significativa, como destaca Bárbara Tisott: “Eu estive em outras edições assistindo, mas participar como integrante é reviver a Paixão de Cristo novamente. É muito gratificante fazer parte deste momento e é um trabalho muito bonito realizado pelo Setor Juventude”.

A Via-Sacra percorre os principais momentos que Jesus viveu: desde a Quinta-Feira com o lava pés e Santa Ceia, até a sua condenação, morte na cruz e sepultamento na Sexta-Feira Santa.

Cerca de 40 jovens de diversos grupos, movimentos e pastorais participaram da encenação.

O bispo de Caxias do Sul, dom José Gislon, destaca que a ação busca transmitir às pessoas a essência da Via Dolorosa percorrida por Jesus. “A Via-Sacra nos ajuda a ver e sentir esse momento pelos olhos de Pedro, de João, de Judas, a sentirmos a dor de Maria e a compaixão de Verônica para com Jesus. Assim, buscamos compreender verdadeiramente o que a Paixão de Cristo significa para nós hoje, nas nossas vidas”.

Itinerário

O itinerário da Via-Sacra começa na base da escadaria, com a representação da Santa Ceia, do lava-pés, do julgamento de Jesus e da condenação. A encenação segue, passando por todas as estações da Via-Sacra na subida da escadaria até ao lado do Monumento Jesus Terceiro Milênio, onde ocorre a crucificação.

