Inter Inter demite o técnico Alexander Medina após empate contra o Guaireña

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











Alexander Medina não suportou mau resultado contra o Guaireña. Foto: Reprodução Alexander Medina não suportou mau resultado contra o Guaireña. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Alexander Medina não é mais o técnico do Inter. O treinador não resistiu ao empate por 1 a 1 com o Guaireña na noite da última quinta-feira (14), em pleno Beira-Rio, pela segunda rodada do Grupo E da Sul-Americana. A partir de agora, a direção já pensa no substituto para o restante da temporada.

A decisão foi tomada em reunião entre a direção colorada na manhã desta sexta-feira (15), no CT do Parque Gigante. Mas estava praticamente tomada assim que acabou a partida de quinta-feira. Mesmo assim, o técnico comandou um treinamento pela manhã à espera da definição.

Em nota, o clube informou também que saem os auxiliares Fernando Machado e Jadson Vieira, os preparadores físicos Alexis Olariaga e Richard González e o analista de desempenho Mariano Levisman. O auxiliar técnico Cauan de Almeida assume como interino a partir do treino de sábado e comanda o time no domingo, contra o Fortaleza, pelo Brasileirão.

A melancólica despedida do treinador dentro de casa teve vaias, gritos de “time sem vergonha” e palavrões contra ele. Para piorar, torcedores se reuniram no pátio do Beira-Rio, ampliaram os protestos e alguns deles quebraram um vidro ao arremessar gradis.

Contratado no final do ano após o sucesso no Talleres, Cacique assinou com o Inter por uma temporada, com a possibilidade de renovação por outra, mas comandou o clube por apenas quatro meses. Foram 17 partidas, com seis vitórias, seis empates e cinco derrotas – aproveitamento de 47%.

A “era Medina” ainda acaba com saldo negativo. O Inter balançou as redes em 17 oportunidades, mas acabou vazado 20 vezes.

Medina no Inter

17 jogos

6 vitórias

6 empates

5 derrotas

17 gols marcados

20 gols sofridos

47% de aproveitamento

O fracasso em casa contra um adversário quase desconhecido, na competição que virou objetivo do Inter para 2022, se soma a outros dois momentos negativos de Medina. A equipe caiu na semifinal do Gauchão para o Grêmio com o rival na Série B e foi eliminada na primeira fase da Copa do Brasil para o Globo-RN, que disputará a Série D.

Na Sul-Americana, o Inter divide a segunda colocação do Grupo E com o Guaireña, ambos com dois pontos. O Independiente Medellín venceu o 9 de Outubro e assumiu a liderança, com quatro.

Após a mais recente demissão, o presidente Alessandro Barcellos terá o quinto treinador na gestão, que ainda não completou 18 meses. Começou com Abel Braga, que foi contratado pelo antecessor, Marcelo Medeiros, e encerrou o Brasileirão. Na sequência, passaram pelo cargo Miguel Ángel Ramírez e Diego Aguirre antes da chegada de Medina.

Confira a nota oficial do Inter:

“O Sport Club Internacional comunica que Alexander Medina não é mais técnico do time. Também deixam o clube os auxiliares Fernando Machado e Jadson Vieira; os preparadores físicos Alexis Olariaga e Richard González; e o analista de desempenho Mariano Levisman. O Clube agradece e deseja sorte e sucesso na sequência de suas carreiras. O auxiliar técnico Cauan de Almeida assume como interino a partir do treino de sábado”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter