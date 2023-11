Polícia Número de prisões efetuadas pela Guarda Municipal de Porto Alegre aumenta mais de 180% neste ano

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











A população pode acionar a Guarda Municipal pelo telefone 153 Foto: Divulgação/PMPA A população pode acionar a Guarda Municipal pelo telefone 153. (Foto: Divulgação/PMPA) Foto: Divulgação/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Guarda Municipal de Porto Alegre prendeu 256 pessoas desde o início deste ano até o dia 31 de outubro. O número representa um aumento de 181% em relação ao mesmo período de 2022, quando houve 91 detenções.

“A Guarda Municipal tem muito a contribuir para a segurança pública. Trabalhamos para qualificar esses atendimentos, que acontecem de forma integrada com os órgãos estaduais, dentro da competência legal de atuação de cada um”, afirmou o secretário municipal de Segurança, Alexandre Aragon.

O maior número de prisões ocorreu em abril, quando 85 suspeitos foram capturados em meio à força-tarefa de combate aos furtos e roubos de fios elétricos.

A maioria das detenções foi registrada no Centro Histórico (66), seguido pelos bairros Cristal (61), Praia de Belas (24), Farroupilha (21), Cidade Baixa (11), Floresta (11) e Bom Fim (sete).

“O trabalho integrado com as demais forças de segurança reforça a certeza de que estamos no caminho certo. Vamos avançar mais, com foco no aperfeiçoamento técnico dos agentes, em busca de uma cidade mais justa e segura para todos”, ressaltou o comandante-geral da Guarda Municipal, Marcelo Nascimento.

Além dos crimes de furto e roubo de fios, foram atendidos casos de agressão, ameaça, dano, desacato, furto de celular, injúria, porte ilegal de arma de fogo, receptação qualificada, violência doméstica, entre outros. A população pode acionar a Guarda Municipal pelo telefone 153.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia

https://www.osul.com.br/numero-de-prisoes-efetuadas-pela-guarda-municipal-de-porto-alegre-aumenta-mais-de-180-neste-ano/

Número de prisões efetuadas pela Guarda Municipal de Porto Alegre aumenta mais de 180% neste ano

2023-11-08